Campeonato Nacional: PILOTOS IGUAÇUENSES DO BMX CONQUISTAM MEDALHAS E TROFÉUS NO EVENTO

Os participantes da modalidade BMX do Projeto Social Amigos foram até o município de Paulínia (SP) para disputar o Grande Nacional da Confederação Brasileira de Bicicross e, mais uma vez, tiveram destaque na competição que reuniu 270 atletas.

Cinco dos oito pilotos que representaram Foz do Iguaçu voltaram com medalhas para casa, entre os destaques, Dorival Gustavo da Silva, ouro nas categorias boys 16 e cruiser; Rafael Marques foi prata na boys 16 e Veridiane Perete, vice-campeã na girls 15/16; Ana Laura Gonçalves conquistou o bronze na girls 13/14 e Fernando Ferreira de Oliveira o 3º lugar na categoria men 17/24.

A presidente do projeto, Fabiana Gonçalves, comentacom orgulho não só o desempenho no campeonato, mas do ano todo do projeto e outras grandes conquistas irão marcar 2021 como um ano especial.

O bicicross iguaçuense teve neste ano: sete campeões paranaenses, um campeão brasileiro em duas categorias e dois vice-campeões brasileiros.

“Até a metade do ano nem sabíamos se teriam campeonatos, mas, mesmo diante deste cenário, a equipe não parou de treinar. Eles foram muito persistentes e colheram os resultados. Este foi um ano extraordinário!”, garante Fabiana.