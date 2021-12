Foz do Iguaçu: ANO NOVO TERÁ OCUPAÇÃO MÁXIMA

A maioria dos hotéis de Foz do Iguaçu terá ocupação máxima no ano novo, aponta levantamento da Secretaria Municipal de Turismo, Projetos Estratégicos. Nas três categorias mais altas (com diárias de R$ 401 a acima de R$ 601) a ocupação será de 100% entre 31 de dezembro e 2 de janeiro. Nesse período, os hotéis com diárias entre R$ 201 e R$ 300, a ocupação será de 90%.

A pesquisa, entre 20 e 21 de dezembro, mediu ainda a expectativa da ocupação no Natal (dias 24, 25 e 26). Participaram do levantamento 59 hotéis e pousadas. O grau de confiança é de 90% e a margem de erro, 7,76%.

Ainda em relação ao ano novo, os hotéis com diárias entre R$ 100 e R$ 200, a ocupação esperada é de 82%; entre os com diárias entre R$ 301 e $ 400 (68%), nas pousadas 71%, hotéis com diárias até R$ 99 (65%) – a expectativa mais baixa.

OCUPAÇÃO

O Natal, uma data que passa mais em ambiente familiar, a ocupação mais alta (90%) está entre os hotéis com diárias entre R$ 501 e R$ 600. A segunda maior expectativa (80%) nos hotéis com diárias entre R$ 301 e R$ 400; diárias acima de R$ 601 (75% de ocupação); pousados (61%), hotéis com diárias de R$ 301 a R$ 400 (60%).

Com 50% das ocupações ficaram os hotéis com diárias entre R$ 100 e R$ 200 e de R$ 401 a R$ 500. Hotéis com diárias até R$ 99 tem a menor expectativa (40%) do Natal.

Foz do Iguaçu tem cerca de 180 meios de hospedagem e aproximadamente 30 mil leitos, em hotéis, pousadas, albergues e hostels, além de em torno de 200 estabelecimentos gastronômicos de interesse turístico.

“Mais de 10 grandes hotéis estão fazendo as festas de reveillon, sem contar aqueles que fazem as ceias especiais de natal e ano novo. O turismo de Foz está bombando, em alta, como as temperaturas deste final de ano. A maioria de hotéis e pousadas tem piscinas e ambientes climatizados. Além disso, não há como resistir o spray das águas das Cataratas do Iguaçu”, disse o secretário Paulo Angeli.

ATRATIVOS

O Parque Nacional do Iguaçu terá horário ampliado neste período de férias. A partir do dia 25 de dezembro, o parque abrirá todos os dias, inclusive às segundas-feiras, das 8h às 16h. A programação ampliada seguirá até o dia 31 de janeiro de 2022.

O Marco das 3 Fronteiras, vai abrir ampliar o horário a partir de segunda-feira, 27, todos os dias, das 14h às 21h, até o final de janeiro de 2022. O atrativo também terá horário de atendimento especial na véspera do Natal e do ano-novo. Nesses dois dias, o restaurante Cabeza de Vaca não atenderá e o Marco abrirá das 14h às 18h. Já nos feriados, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Marco das 3 Fronteiras funcionará normalmente, das 14h às 21h.

A Itaipu Binacional já ampliou o horário de visitação desde início de dezembro. O passeio panorâmico está aberto todos os dias das 8h30 às 17h. O refúgio biológico Bela Vista estará aberto todos os dias até 16 de janeiro – normalmente fecha às segundas-feiras para manutenção, o que não vai ocorrer neste final de ano.

NATAL DE ÁGUAS E LUZES

O Natal de Águas e Luzes, uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural está com uma ampla programação, além da decoração em dez pontos da cidade, que fica por 35 dias. A programação completa pode ser conferida pelo site: https://www.natalaguaseluzes.com.br/.

(Da Redação com AMN)