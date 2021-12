Foz do Iguaçu: CIDADE ANTECIPA PRAZO PARA DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o prazo para a aplicação da dose de reforço (terceira dose) contra a Covid-19, em pessoas com 18 anos ou mais, foi antecipado para quatro meses.

A orientação é do Ministério da Saúde que reduziu, também, o intervalo do imunizante Pfizer para 21 dias entre a primeira e segunda dose para os adolescentes – população com idade maior ou igual a doze anos.

A partir de hoje, 21, quem já cumpriu esse intervalo, que antes era de cinco meses, deve procurar as Unidades Básicas de Saúde de referência para receber o imunizante. A nova estratégia considerou o cenário de baixa transmissão do vírus em pessoas que completaram o esquema vacinal.

A vacina para dose de reforço está disponível em 29 UBSs e pode ser feita por busca espontânea ou agendamento no link: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.