Foz do Iguaçu: NOVA UVR REFORÇA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NA REGIÃO SUL DA CIDADE

O Programa de Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu ganhou um reforço nesta terça-feira (21) com a inauguração da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) Geraldo Sálvio de Paula, na região do Porto Meira.

A nova estrutura, localizada na Rua Cascudo, conta com área para triagem e armazenagem dos materiais recicláveis, sala administrativa e de serviços, cozinha, lavanderia e banheiros.

O investimento da Prefeitura, Itaipu Binacional e Governo do Estado foi de R$ 1,2 milhão, incluindo equipamentos e um caminhão. A UVR será operada pela Cooperativa dos Catadores do Porto Meira, uma das quatro novas conveniadas ao Município.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito, secretários (as), servidores (as) da secretaria de Meio Ambiente, catadores(as), representantes da Itaipu Binacional e familiares de Geraldo de Paula, líder comunitário que fundou o primeiro barracão de recicláveis no Porto Meira.

Durante seu discurso, o prefeito destacou a união de esforços entre os parceiros do programa e a comunidade local para o sucesso da Coleta Seletiva em Foz.

A secretária de Saúde lembrou que em 2017 as condições de trabalho dos catadores e catadoras eram desumanas.

ESTRUTURAS

A secretária de Meio Ambiente, Angela Meira, explicou que a nova UVR – a terceira entregue pela gestão municipal – também funcionará como ecoponto, para o recebimento de outros tipos de resíduos. “Essas novas UVRs mudam a concepção da forma como o resíduo é tratado, podendo receber outros tipos de materiais. Ela deixa de ser um barracão de lixo para se tornar uma unidade de valorização. É uma política pública que se consolida e chega para ficar”, disse.

Além da parte física, a unidade recebeu equipamentos para a mecanização do processo de segregação e armazenagem dos materiais provenientes da Coleta Seletiva porta a porta, o que garante maior produtividade e também dignidade aos trabalhadores, possibilitando mais renda e melhores condições de trabalho.

HOMENAGEM

A UVR do Porto Meira recebeu o nome de Geraldo Sálvio de Paula, também conhecido como “Pastor Geraldo. O líder comunitário, falecido em 2018, viveu por 39 anos na região do Profilurb II.

A família do pastor Geraldo participou da solenidade e recebeu das mãos do prefeito Chico Brasileiro uma placa em homenagem ao cidadão que sempre dedicou a vida às causas sociais.

“Meu pai sempre lutou por melhorias no bairro. Sem dinheiro e sem carro, ia a pé até a Prefeitura protocolar pedidos de melhorias no bairro. Graças a sua dedicação, muitas obras foram feitas aqui. Ele com certeza cumpriu seu papel”, disse Deise, uma das filhas do pastor.

NOVAS UVRs

Nesta quarta-feira (22) a Prefeitura inaugura a Unidade de Valorização de Recicláveis Pedro Colombelli, em Três Lagoas. As novas estruturas passam a integrar o maior programa de gestão de resíduos recicláveis da história da cidade e serão operadas por duas, das quatro novas cooperativas de catadores de recicláveis contratadas via chamamento público.

Os investimentos no Programa de Coleta Seletiva somam mais de R$ 18 milhões, entre recursos da Prefeitura Municipal, da Itaipu Binacional e do Governo do Estado do Paraná.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)