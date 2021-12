Foz do Iguaçu: PONTE DA AMIZADE TEM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS

As últimas semanas do ano têm sido de movimento intenso na Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na tarde desta terça-feira (21), o fluxo de veículos é grande, principalmente no sentido Cidade do Leste.

As câmeras de monitoramento do CATVE registraram a fila de veículos no vai e vem da Ponte. Em um dos lados é possível ver a grande quantidade de caminhões esperando no trânsito fluir que é lento.

Do outro lado, muitos carros e motos também circulam pela via. A Polícia Rodoviária Federal pede aos condutores atenção redobrada no trânsito e medidas de segurança para evitar acidentes.

De acordo com a PRF, houve um aumento significativo nos últimos dias, diariamente, entre 20.000 e 30.000 veículos cruzam a fronteira. E por isso estão com reforços das equipes, inclusive com motopoliciamento, no acesso à Ponte Internacional da Amizade.

(Da Redação com Catve)