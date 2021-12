Fronteiras: FOZ DO IGUAÇU E CIUDAD DEL ESTE DEBATEM AÇÕES CONJUNTAS NAS ÁREAS DE TRÂNSITO, TURISMO E SEGURANÇA PÚBLICA

Representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este se reuniram nesta terça-feira (21) para discutir novas possibilidades de cooperação e integração em temas de interesse comum, como trânsito, transporte vicinal, turismo e segurança pública.

Entre as deliberações do encontro estão a construção conjunta de um memorando de entendimento entre as instituições para o início de 2022, com o objetivo de identificar problemas e oportunidades comuns aos municípios nestas áreas.

Também foi debatida a retomada do Programa de Capacitação de Agentes de Segurança da Tríplice Fronteira, iniciativa para a formação de agentes de segurança com uma perspectiva voltada para a região e para o diferencial transfronteiriço do território.

Outra ação prevista entre Foz e Ciudad del Este a partir da reunião é uma capacitação sobre o Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas, com servidores dos dois municípios.

TRANSPORTE TURÍSTICO

O diretor presidente do Instituto do Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, Licério Santos, comentou a importância do diálogo com a cidade-irmã paraguaia. “Em nossa região, o turismo e o trânsito estão vinculados, e devem ser pensados como uma coisa só e de forma conjunta entre todos os entes”.

A diretora de Turismo e Memória de Ciudad del Este, Lilian Flores, falou sobre a importância de repensar os tratados atuais entre as cidades. “Desde 2001, existe um acordo entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu no que se refere ao transporte turístico nas duas cidades. Estamos aqui hoje não apenas para tratar de uma atualização, pois desde 2001 muita coisa mudou, mas também para tratarmos de novas ações conjuntas futuras”.

Para o diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali, uma das principais ferramentas à disposição para a realização de ações de cooperação transfronteiriça é o Acordo das Localidades Transfronteiriças Vinculadas. “O Artigo VI trata de transportes terrestres dentro das Localidades Fronteiriças Vinculadas – cidades-gêmeas, como Foz do Iguaçu e Ciudad del Este -, buscando a simplificação em comum acordo das regulamentações de trânsito dentro dos limites dessas localidades”.

Na visita a Foz, a delegação de Ciudad del Este também fez uma visita às instalações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Foztrans, acompanhados do secretário Reginaldo da Silva, onde puderam conhecer parte da logística por trás da atuação destes órgãos.

O encontro entre as autoridades contou também com a presença do diretor de Trânsito de Ciudad del Este, Miguel Mastrazzi, e do servidor da Secretaria Municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Leandro Vandré Heineck.

(Da Redação com AMN)