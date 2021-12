Tech News: CONTÊINER SELADO DA ÚLTIMA VIAGEM À LUA SERÁ ABERTO

Cientistas da Agência Espacial Europeia (AEE) ganharão um presente especial de Natal diretamente da Lua este ano. Eles terão a oportunidade de abrir um capsula selada a vácuo há 50 anos.

Foi o astronauta Gene Cernan, durante a missão Apollo 17, quem “embrulhou” amostras de solo e gases lunares em um cilindro de 70 centímetros. Ainda no espaço, a metade inferior do compartimento foi selada. Na Terra, todo o conjunto foi guardado em um câmara a vácuo, onde permanece nos últimos 50 anos.

Abridor de latas da Apollo. AEE irá usar equipamento especial para abrir amostras lunares de 50 anos atrás

Os cientistas daquela missão espacial sabiam que a tecnologia avançaria e, por isso, guardaram parte das amostras para pesquisadores do futuro. Batizado de “abridor de latas da Apollo”, um equipamento especial é capaz de abrir o contâiner sem permitir que escapem gases.

Trabalho conjunto

A nova tecnologia é resultado do trabalho colaborativo de diferentes pesquisadores. A empreitada marca a primeira vez que a agência europeia participa das análises de material da missão Apollo, acontecimento comemorado pela AEE.

“É um privilégio poder trabalhar com as preciosas amostras da antiga Lua, que testemunharam a história de nosso Sistema Solar, e fazer parte de um programa que pode ajudar a revelar seus segredos”, diz Francesca McDonald, cientista da AEE e líder do projeto de contribuição da agência para a pesquisa.

Francesca McDonald e Timon Schild, cientistas envolvidos no projeto, ao lado do “abridor de latas da Apollo”.

higiene e desinfecção — a escolha de materiais também é muito importante, para evitar contaminar as amostras. Além disso, os pesquisadores contam apenas com informações de 50 anos atrás.



“Algumas das características do recipiente da amostra eram simplesmente desconhecidas. Em suma, construir a ferramenta foi um desafio, mas também um projeto extremamente inspirador e gratificante de se trabalhar ”, diz Timon Schild, um dos responsáveis pelo projeto.

Análises das amostras 73002 da Lua. Agora cientistas irão abrir as amostras 73001

Após a capsula ser aberta, o material será distribuído para laboratórios ao redor do mundo. Cada componente do gás analisado ajuda a contar uma parte diferente da história da Lua e do Sistema Solar. A esperança é encontrar substâncias como hidrogênio, hélio e outros gases leves.