Foz do Iguaçu: COM APOIO DE ITAIPU, INAUGURADA NOVA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

A UVR, batizada de Pedro Colombelli, foi construída por meio de uma parceria entre a Itaipu e a Prefeitura Municipal de Foz. O investimento foi de R$ 760 mil na obra e mais R$ 293 mil em equipamentos, caminhão e treinamento dos catadores, totalizando mais de R$ 1 milhão. O trabalho na UVR começa já no dia 27 de dezembro.

Esta foi a quarta de oito UVRs que devem ser inauguradas nos próximos meses. Na terça-feira (21), aconteceu a inauguração da Unidade Geraldo Sálvio de Paula, na região do Porto Meira. As novas estruturas passam a integrar o maior programa de gestão de resíduos recicláveis da história da cidade e serão operadas por duas, das quatro novas cooperativas de catadores de recicláveis contratadas pela prefeitura via chamamento público.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, esteve presente à inauguração e destacou dois dos muitos benefícios da ação: “Itaipu tem orgulho de contribuir com um projeto que beneficia o meio ambiente e que proporciona condições para que muitas famílias possam ter um novo horizonte em suas vidas”.

Ele também fez uma saudação aos empregados da Itaipu que atuam junto aos catadores, nos projetos de Coleta Seletiva. “A Itaipu não é o diretor-geral brasileiro. Ela é o conjunto de milhares de empregados. E é por isso que transmito meus cumprimentos a todos os nossos empregados, em especial àqueles que dedicam horas de trabalho do seu dia em benefício de toda a população da região”.

Além de agradecer pelo apoio da Itaipu e de todas as secretarias e instituições parceiras no projeto, o prefeito fez um agradecimento especial aos catadores.

Angela Meira, secretária de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, reforçou a importância de uma boa estrutura para realizar o trabalho. “Espaços como esse deixam de ser um barracão de lixo para se tornar uma unidade de valorização, um espaço visitado por escolas e pela comunidade. É uma política pública que se consolida e chega para ficar”, disse.

Também participaram da cerimônia o presidente da Cooperativa de catadores Cedro, Matheus Prates Senra; a primeira-dama e secretária de Saúde, Rosa Maria Jerônymo; o vereador Ney Patrício, presidente da Câmara de Vereadores de Foz; outros secretários, servidores e catadores, além da esposa e da filha do homenageado, Pedro Colombelli.

Alminda Gaio Colombelli e a filha, Vera Lúcia, receberam uma placa para marcar a inauguração. Em uma época em que pouco se falava sobre a questão ambiental, Pedro Colombelli, nascido em 1925, demonstrava preocupação com a temática. Visionário e conhecido como protetor das águas, buscava, como resultado de suas ações, a preservação da mata ciliar em suas propriedades.

Seu pioneirismo está, também, registrado por diversas áreas da cidade, através do plantio de muitas árvores. Colombelli associava a proteção das águas à presença de árvores, que dizia serem “o filtro da vida”. O lavrador faleceu em 20 de setembro de 2013, aos 87 anos.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA ITAIPU

A partir de sua perspectiva sobre a Segurança Hídrica e o Desenvolvimento Regional Sustentável, a Itaipu desenvolve ações na gestão integrada de resíduos sólidos por meio de parcerias com os 55 municípios da sua área de abrangência, apoiando as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

A atuação da empresa nesse campo tem como foco o manejo e destinação adequada dos resíduos sólidos, bem como o consumo e produção responsável, reduzindo substancialmente a geração de resíduos e promovendo melhor qualidade e quantidade de água. O programa cria condições para a sustentabilidade socioeconômica e o avanço na cadeia produtiva da reciclagem, além de contribuir para o aumento da renda de populações vulneráveis.

O projeto desenvolve ações que vão desde o suprimento de equipamentos para a realização do trabalho, apoio técnico e cursos de capacitação em gestão de resíduos para a continuidade e sustentabilidade das ações até o fomento de criação de leis municipais de gestão de resíduos.

O apoio à infraestrutura é dado por meio da construção, reforma e adequação de barracões e sedes administrativas, incluindo a construção de Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) para a triagem de resíduos sólidos e reaproveitáveis, compra de ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI), além da aquisição de caminhões para a coleta seletiva.

Os investimentos no Programa de Coleta Seletiva somam mais de R$ 18 milhões, entre recursos da Prefeitura Municipal, da Itaipu Binacional e do Governo do Estado do Paraná.

(Da Redação com JIE/Foto: Sara Cheida)