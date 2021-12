Foz do Iguaçu: FEIRINHAS DE NATAL TEM DIVERSIDADE NOS CARDÁPIOS

O passeio pelos dois espaços dedicados ao Natal na cidade tem chamado atenção dos visitantes não somente pela decoração e apresentações artísticas. As feirinha montadas na Praça da Paz e Gramadão da Vila A, como parte da programação do Natal de Águas e Luzes, oferecem aos visitantes uma grande variedade gastronômica.

Pastel, tapioca, pizza, espetinho, batata frita, hamburguer, algodão doce, yakisoba, e a lista não para de crescer. As delícias são servidas diariamente por cerca de 1000 feirantes distribuídos entre o centro e o bairro, que apostaram no Natal para angariar uma renda extra no período.

“Quem só depende da feira, acabo passando por uma aperto ano passado devido à pandemia. Agora, já ganhamos um novo gás, e nova esperança”, conta a feirante Solange Carvalho Teixeira, que ao lado de Alceni Angelo vende pedaços de pizza e polenta na chapa. “Não há como negar que é muito trabalho, mas vale a pena porque o resultado são as boas vendas”, comenta Angelo.

Na barraquinha, cerca de 160 pedaços de pizza e polenta são vendidos por noite. “Não podemos reclamar”. A poucos passos dali, na barraquinha de crepes e churros, o movimento é incessante. “A gente percebe que o movimento é maior perto do final de semana, mas estando na feirinha, ele é constante”, disse Aline Martins, uma das três atendentes. A média de vendas empolga – por noite, mais de 400 unidades de ambas guloseimas são vendidas.

Para quem visita o local resta a dúvida de qual alimento consumir. O turista curitibano João Manuel, veio com a família aproveitar o cardápio variado pela primeira vez e aprovou. “Venho sempre a trabalho, mas dessa vez viemos para o Natal daqui, que está sensacional. Adorei a feirinha, estava tudo uma delícia”.

A professora Érica Heinzen, moradora de Três Lagoas, aproveitou para visitar a praça e fazer um lanche com a família. “A variedade está muito boa”.

O calor também tem ajudado nas vendas de bebidas como sucos , água de coco e chopp. “estamos com unidades fazendo a venda aqui (Praça da paz) e no Gramadão e temos trabalhado bastante na marca, na divulgação, e já estamos pensando em como melhorar para o ano que vem. O bom das feirinhas é que o público é diversificado”, disse o feirante Emerson Lopes, que participa pela primeira vez da feirinha de Natal com seus chopps. A média de vendas empolga, todas as noites de dois a três de 50 litros são comercializados.

CONTINUIDADE

As Feirinhas de Natal seguem até dia 23 de dezembro, quando serão suspensas para a festividade do Natal. Retomam as atividades no dia 26, seguindo até dia 30 de dezembro.

O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural.

(Da Redaçao com AMN/Foto: Marcos Labanca)