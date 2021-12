Foz do Iguaçu: OBRA DA SEGUNDA PONTE CHEGA A 73% DE EXECUÇÃO

Parceria do Governo Federal com o governo do Paraná e a Itaipu Binacional, a 2ª Ponte Internacional, na ligação de Foz do Iguaçu a Presidente Franco, chegou a 73% das obras concluídas. Na sexta-feira (17/12), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, vistoriaram o empreendimento, localizado na BR-277/PR.

Cabe ao DNIT a responsabilidade de supervisionar o convênio entre o governo paranaense e a Itaipu, além de proceder a avaliação técnica dos projetos dessa ponte. O investimento de R$ 170 milhões considera obras da estrutura, desapropriações e a construção de uma perimetral no lado brasileiro. A previsão de conclusão é para 2022.

O empreendimento visa incentivar investimentos em obras para transporte multimodal otimizando o escoamento da produção e a articulação produtiva dessa região, uma rota de grande importância para a América Latina, envolvendo Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia e Argentina.

(Da Redação com Cenário MT/Foto: Valtemir de Souza/Itaipu)