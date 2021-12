Oriente Médio: ‘PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ DEVE SER NEUTRALIZADO COM OU SEM ACORDO’, DIZ PRESIDENTE DE ISRAEL

Nesta quarta-feira (22), o primeiro-ministro, Naftali Bennett, e o presidente israelense, Isaac Herzog, se encontraram em Jerusalém com o conselheiro de Segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e outras autoridades norte-americanas em visita.

“Esses dias são muito importantes. O que acontece em Viena tem profundas ramificações para a estabilidade do Oriente Médio e a segurança de Israel nos próximos anos. E é por isso que é uma reunião tão oportuna”, disse Bennett em declarações à imprensa antes de entrar em uma reunião fechada com conselheiro.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, discutiu o Irã com o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett em Jerusalém hoje [22].

Em resposta, Sullivan declarou que “em um momento crítico para ambos os nossos países diante de um grande conjunto de questões de segurança, é importante que nos reunamos e desenvolvamos uma estratégia comum, uma perspectiva comum e encontremos um caminho a seguir que fundamentalmente proteja os interesses de seu país e os meus”.

A reunião fechada e realizada no Knesset, também contou com a presença do ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, de acordo com o Times of Israel.

“Durante a reunião, uma variedade de questões estratégicas e cooperativas foram discutidas, principalmente a luta nuclear iraniana e a agressão regional do Irã”, disse uma nota emitida pelo gabinete de Gantz e citada pela mídia.

Irã: ‘Bomba-relógio do Oriente Médio’

Na noite anterior de terça-feira (21), o conselheiro de Segurança norte-americano se encontrou com presidente israelense, Isaac Herzog.

A pauta também se concentrou amplamente no Irã, com o presidente expressando “preocupação com o progresso do Irã em relação às armas nucleares sob a cobertura das negociações em Viena”, segundo seu gabinete.

Hoje (22), apõs encontro com a autoridade norte-americana, o presidente fez algumas declarações acerca do programa nuclear da República Islâmica, dizendo que é necessário “neutralizar” o país tendo sido efetivado o acordo nuclear ou não.

“O Irã é uma bomba-relógio que ameaça Israel e todo o Oriente Médio. Estou acompanhando as negociações em torno do acordo nuclear e peço à comunidade internacional que não se deixe enganar e não subestime a gravidade da ameaça. A ameaça nuclear iraniana deve ser neutralizada de uma vez por todas, com ou sem acordo. O Irã não deve ter permissão para adquirir capacidade de armas nucleares”, afirmou Herzog.

(Da Redação com Sputnik)