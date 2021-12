Pandemia: QUEIROGA DISCUTE COVID COM MINISTROS DA SAÚDE DA AMÉRICA DO SUL

O ministro da Saúde, Maecelo Queiroga, participa, nesta quarta-feira (22/12), do encontro de ministros da Saúde da Améria do Sul. A reunião ocorre no Palácio San Martin, em Buenos Aires, capital da Argentina.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), o objetivo do encontro é debater ações para “atenuar os efeitos da grave crise internacional causada pela pandemia do novo coronavírus” na América do Sul.

Nas redes sociais, Queiroga divulgou um vídeo sobre a reunião, em que afirma que irá discutir o cenário epidemiológico da Covid com os gestores.