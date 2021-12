Preocupações: QUAL É O PESO DA CRISE HÍDRICA E DA INSEGURANÇA ENERGÉTICA NO BRASIL PARA 2022?

“Temos um desequilíbrio entre oferta e demanda no sistema brasileiro, pois temos menos água nas hidrelétricas. A crise se implantou em 2021, porque tivemos menos armazenamento nos anos anteriores e iniciamos maio com um armazenamento relativamente baixo”, afirmou o ex-presidente da Eletrobras.

Porém, as temperaturas amenas e o volume de chuvas mais elevado no final do período seco, em novembro, contribuíram para atenuar a gravidade da situação para o início de 2022.

Segundo ele, a situação agora está razoavelmente favorável. Ventura explica que, quando a temperatura cai, a demanda também se retrai, especialmente devido à redução do uso do ar condicionado.

“Isso foi um fator importante. E o segundo ponto é que, no final do período seco, tivemos chuvas onde havia reservatório”, destacou.

Se em algumas regiões as chuvas são essenciais para o abastecimento de hidrelétricas e para a subsistência de setores como a agricultura, em algumas cidades do país, os períodos de estiagem contribuem para evitar deslizamentos e alagamentos.

O especialista lembra que o Brasil tem uma predominância no uso de hidrelétricas para o consumo de energia, com 60% a 70% do mercado. Mas ao mesmo tempo, os recursos hídricos têm outras finalidades, como navegação, irrigação e abastecimento de água.

“Uma parcela é destinada a outros objetivos, até mais nobres que a eletricidade. Mas claro que os outros usos, em algumas circunstâncias, diminuem o potencial de produzir energia elétrica. Então, a crise pode ser um pouco mais profunda porque a sociedade utiliza os recursos em diversas atividades”, explicou. SAÍDA PARA O PREÇO DAS TARIFAS DE ENERGIA