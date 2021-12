Turismo: APÓS SUCESSO, FESTIVAL DAS CATARATAS PASSA A SER REALIZADO EM DEZEMBRO

Ao final do Festival das Cataratas deste ano, que aconteceu entre os dias 1 e 3 de dezembro, os pórticos já convidavam os agentes de viagens para a edição de 2022, que aconteceria originalmente de 1 a 3 de junho. No entanto, com o sucesso das últimas duas edições realizadas em dezembro, por conta da pandemia, os organizadores repensaram a data para o próximo ano e confirmaram a 7ª edição do evento para 1 e 2 de dezembro, com a solenidade de abertura em 30 de novembro de 2022.

Com isso, mais uma vez o Festival terá a missão de fechar com chave de ouro a temporada de grandes eventos. “Conversamos com muitos expositores e participantes, que manifestaram o desejo de manter o evento para dezembro. O que percebemos é que a qualidade da feira e das negociações aumentou consideravelmente nas últimas edições”, destaca Mayara Angeli, diretora do evento.

Mais de 5 mil pessoas circularam pela 16ª edição do Festival, que contou com uma área de exposição 40% maior em comparação com 2020. Nos 250 estandes, 1300 marcas foram apresentadas ao amplo público do evento, formado por agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, profissionais da hotelaria, entre outros.

OUTROS EVENTOS

Assim como a tradicional Feira de Turismo e Negócios, outros eventos paralelos e complementares serão promovidos em dezembro, como o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que é o maior fórum científico do turismo das Américas.

Ao longo do ano, alguns eventos servirão como preparativo para o Festival. Em março, ocorre mais uma edição da maratona tecnológica Hackatour Cataratas – que terá como tema “Destinos Sustentáveis e Cidades Inteligentes no turismo” – e em agosto, será a vez do Hackatour Cataratas Developers.

Em junho será realizado, de forma hibrida, o Conexão Cataratas, que vai servir como “aquecimento” do evento, com a promoção de uma série de capacitações e palestras relacionadas a diversos assuntos do mundo do turismo.

