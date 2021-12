Turismo: UMA AVENTURA EM FAMÍLIA NO PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Os dois dias e meio em que eu e minha família passamos ali marcaram nossas vidas.

Minha filha, a Beatriz e minha esposa, a Sandra, são minhas companheiras de viagem nessa experiência inesquecível.

Ao chegarmos ao horto naquela sexta-feira de dezembro hortênsias nos deram boas-vindas e coloriram a entrada nos acompanhando até onde ficaríamos hospedados. As árvores coníferas e toda fauna ao redor são de puro encantamento.

O Lodge Sanhaço, onde ficamos, é de alto padrão e foi construído em uma antiga casa de funcionários do parque. Com uma decoração de invejar qualquer hotel banhando a requinte, o local transmite uma sensação de aconchego e paz. A sala é em conjunto dotado de minicozinha equipada com micro-ondas, chaleira elétrica, frigobar, copos, taças de vinho, xícaras, pratos e talheres. O banheiro tem ducha aquecida a gás e os quartos trazem camas de casal e solteiros com colchões confortáveis e travesseiros de altíssima qualidade. Além de todas essas amenidades, a casa possui também aquecedores elétricos potentes.

DONA CHICA

Depois de instalados, fomos almoçar no restaurante Dona Chica, espaço comandado pelo chef Anderson Oliveira, quem nos recebeu com muita cordialidade e, entusiasmado, seguiu nos mostrando o local, a horta e os produtos orgânicos e regionais com os quais trabalha os magníficos pratos. Já à mesa, foi nos trazida uma porção de entradas maravilhosos (coxinha, bolinho de pinhão, bolinho de javali, bolinho de truta e peixinho de horta empanado) e seus molhos artesanais, todos acompanhados do Drink Papagaio do Peito Roxo com Gin e Kiwi (criado para apoiar o projeto de conservação da espécie do papagaio em extinção). Comemos ainda a Paella da Montanha (prato com arroz negro do Vale do Paraíba, pimentões, pinhão, tomate de árvore, ervilhas frescas, cogumelos shiitake ou shimeji e trutas), um dos melhores pratos que já comi, simplesmente divino.

Anderson é proprietário ainda dos restaurantes Prato da Floresta (também dentro do horto florestal, um estabelecimento low cost em sistema de buffet), Pipoca da Chica e do Foodtruck da Chica (hambúrgueres artesanais).

NÚMEROS

Conversando com Leilane e Marília, ambas da administração do parque, nos informaram que 5% da área é administrada desde 2019 pela concessionária Urbanes, e, desde então, diversas benfeitorias na infraestrutura vêm sendo realizadas, dentre elas obras de drenagem nas vias de acesso, readequação da rede elétrica e reformas nas edificações da área de uso público. Atualmente, o parque recebe durante a semana algo como de 200 a 300 pessoas, e 1000 pessoas no fim de semana e baixa temporada. Já na alta temporada esse público aumenta para a média de 1500 pessoas por dia.

RESTAURANTE ELIO

Ao anoitecer, fomos ao Restaurante Elio Cucina Speciale, casa que fica na estrada a caminho do horto. Fomos super bem-recebidos e com muita simpatia pelos funcionários e pela chef Maria Catão, que nos contou a história da casa e nos preparou uma deliciosa massa. Comi um Carbonara (fettuccine artesanal fresco envolto com pancetta e um leve creme com gemas e parmesão); minha esposa foi de Pesto Genovese (fettuccine com folhas de manjericão e nozes); e minha filha, como é dádiva das crianças, ficou no Piatto Bambini (iscas de filé mignon com fettuccine ao sugo). As massas são de sabor incomparável, tudo preparado com produtos selecionados, regionais e frescos. Os outros pratos também merecem destaque com receitas únicas e especiais.

OVNIs

Ao retornarmos ao horto, minha filha avistou na estrada uma placa que simulava um disco voador abduzindo uma pessoa. Ela logo caiu em gargalhadas e disse: –Mãe, imagina a gente no horto e à noite, sozinhos, e um disco voador vem nos visitar… kkkk?! Voltamos apreciando o céu estrelado e fomos dormir.

Ao amanhecer escutamos sons estranhos vindos do lado de fora do chalé. Beatriz logo disse: –São OVNIS… kkkkk! Minha esposa, assustada, dizia: –Que barulho será esse? Continuamos a dormir e, mais tarde, ao levantarmos para o café da manhã, vimos os jacus e macaquinhos em volta da casa. Eis a origem do barulho.

VISITA A MICROCERVEJARIA ARTESANAL GARD

No sábado pela manhã fomos visitar a microcervejaria artesanal GARD, local certo para quem gosta de saborear e apreciar cervejas especiais.

Ao chegarmos fomos recepcionados pela Maysa, que nos mostrou as dependências, contou um pouco sobre a história da cervejaria e nos serviu uma degustação de cervejas, além de um drink sem álcool muito refrescante que tem em sua composição soda e groselha de hibisco.

O engenheiro dinamarquês dr. Holger Jensen Kok adquiriu a Fazenda da Guarda em 1923, onde funcionou uma importante serraria até 1941, quando a fazenda foi doada ao estado para a criação do Parque Estadual de Campos do Jordão, Horto Florestal. A pedido do dr. Kok, parte do terreno foi reservado para a família, que nomeou o espaço como Fazenda Gravatá, um refúgio cercado de bela mata nativa e límpida e abundante água mineral. É nesse espaço que dois de seus bisnetos, Adolpho Julio Carvalho e Fábio Kok Geribello, criaram a GARD.

Fabio, o mestre cervejeiro, faz cervejas de estilos clássicos e criações autorais com ingredientes regionais diferenciados, como a grumixama, o tomarilho ou a rapadura. Das criações autorais, destacam-se a Ajdovo Pivo, feita com lúpulos eslovenos e trigo sarraceno, e a mais recente Rugbrod, inspirada no pão dinamarquês de mesmo nome em homenagem às origens da família.

Em dias movimentados, a cervejaria chega a atender entre 100 a 150 pessoas. Atualmente, trabalha com 46 estilos de cervejas e uma produção de 4,5mil litros por mês.

As cervejas podem ser consumidas no local ou levadas para casa nas já tradicionais latas de 710ml ou em garrafinhas de alumínio de 473ml lançadas recentemente.

ARBORISMO

Voltando a área central do parque, fomos recepcionados pela equipe Zoom Aventura, que convidou minha filha para o arborismo.

Mariene, com uma equipe bem treinada e preparada, acompanhou Beatriz durante todo percurso, que conta com quinze travessias, onde a última é uma divertida tirolesa vai-e-volta que, no final, adentra um bosque. É uma das atividades mais procurada do local e dura aproximadamente 30 minutos.

A Zoom Aventura conta também com as Tirolesas do Sapucaí, compostas por uma caminhada de aproximadamente 30 minutos em uma das trilhas mais bonitas do parque, e uma tirolesa de 450 metros que passa sobre e entre araucárias e corredeiras do rio Sapucaí e chega a 70 metros de altura. Na sequência, há outra tirolesa de 150 metros que passa novamente sobre o rio. A aventura dura aproximadamente 1h30.

RESTAURANTE MORINGA MANTIQUEIRA

Depois da aventura, fomos almoçar em Capivari, Restaurante Moringa Mantiqueira, ao som de um chorinho ao vivo para os clientes. Com cardápio inspirado em receitas caipiras e produtos artesanais, serve aos sábados uma deliciosa feijoada que também vale a pena ser apreciada.

Fizemos um passeio pela cidade e não pudemos deixar de contemplar as lindas decorações natalinas. À noite um belo desfile com carros decorados ilumina a avenida e enche o local de magia.

INSPIRAÇÃO EM ASTERIX E OBELIX

Mais tarde jantamos no restaurante La Gália, no centro de Capivari. O restaurante é famoso por servir desde pratos tradicional até carnes exóticas e trutas. O La Gália foi inspirado nas histórias de quadrinhos “As aventuras de Asterix e Obelix”, personagens gauleses que adoravam caçar e saborear um suculento javali.

Voltamos ao lodge e tivemos uma noite maravilhosa e revigorante de silêncio campestre.

Já no domingo, tomamos café da manhã e seguimos para o parque, onde tiramos belas fotos e aproveitamos o sol daquele lugar magnífico.

A.R.T BBQ

Deixando nossa estada no parque fomos ao restaurante A.R.T. BBQ. De culinária texana e música Country, o restaurante faz parte da Associação Cozinha da Mantiqueira.

Sentimos-nos como se estivéssemos no Texas, Estados Unidos, em um ambiente elegante com o melhor churrasco que já provei e atrações musicais que vão do country, folk e blue grass, aos clássicos do rockʼnʼroll.

O restaurante tem opções deliciosas do famoso churrasco americano. As carnes são temperadas e preparadas no pit smoker construído pelo texano Arthur Hess.

