Ecologia: DESASTRES METEOROLÓGICOS EM 2021 TROUXERAM AO MUNDO A REALIDADE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o Brasil poderá ter novos desastres por chuva excessiva nesta virada de ano. Os dados indicam precipitação intensa em vários estados nos próximos dias, com volumes que podem ultrapassar os 200 mm, em uma potencial repetição do que vem acontecendo na Bahia e norte de Minas Gerais desde novembro, quando as chuvas torrenciais – que já mataram 14 pessoas e deixaram cerca de 20 mil desabrigados – tiveram início. Um ano marcado pelos eventos climáticos extremos terminando com mais um lembrete do que é viver em um mundo 1,1°C mais quente.

Inundações recorde na Europa e Ásia, chuva na Groenlândia, incêndios florestais sem precedentes no norte global e ondas de calor mortais nos Estados Unidos e Europa foram alguns dos eventos meteorológicos que marcaram 2021.

“A mudança climática não é mais uma possibilidade, ela já entrou na casa das pessoas. Já saímos da fase de prospecção do que pode acontecer para entrar na fase das consequências”, diz o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP), Pedro Côrtes.

No Brasil não é diferente. As chuvas que castigam Bahia e Minas Gerais são a consequência mais recente de um Brasil sob o regime das mudanças climáticas. Mas não faltaram exemplos, durante 2021, de como será o “novo normal” quando o assunto é clima.

Ondas de calor no norte do país em agosto, temperaturas mínimas recorde no sul em julho, a seca histórica que ainda atinge o sudeste, sul e centro-oeste do país – que trouxe como consequência até tempestades de areia em cidades do interior de São Paulo em setembro – são avisos de como será nosso presente e futuro.

“Os exemplos de situações extremas não faltam no Brasil e já estão inseridos no nosso cotidiano, seja pelo aumento de energia elétrica, seja pela falta de água, pelas chuvas torrenciais, pelo frio intenso que manifestou no RS e SC. Temos vários exemplos que vão mostrando que não é uma situação isolada que esporadicamente ocorreu. Assim como em outros locais do mundo, tivemos situações anômalas, que se somaram a uma série de outras ocorrências inusitadas, mostrando, na verdade, um padrão de mudança bastante significativo”, explica o professor da USP.