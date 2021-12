As rodovias estaduais estão recebendo, desde o início desta quinta-feira (23), um incremento de policiamento por parte do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com a Operação Natal.

No Litoral, os trabalhos estão sendo desencadeados pela 1ª Companhia, redobrando as orientações sobre o respeito à sinalização e às leis de trânsito.

As atividades se estendem até o dia 27 de dezembro.