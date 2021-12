NATAL: QUANDO DEUS VIRA A MESA DA HISTÓRIA

“Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura” (Lucas 2:12).

O Natal não foi acidental, mas uma agenda traçada na eternidade. Deus não é pego de surpresa nem usa rascunho em seus planos. Seus planos são perfeitos e não podem ser frustrados.

Toda a história registrada no Antigo Testamento foi uma preparação para o nascimento do Messias. Seu nascimento, vida, milagres, ensinos, morte e ressurreição já estavam nos decretos de Deus mesmo antes do universo ser criado.

O Verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente e doador da vida se fez carne. Ele sendo Deus, se fez homem; sendo transcendente, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se imanente; sendo rico, se fez pobre; sendo o Rei dos reis, se fez servo; sendo santíssimo, foi feito pecado; sendo bendito, foi feito maldição; sendo o autor da vida, morreu pelos nossos pecados.

O nascimento de Jesus quebrou todos os paradigmas e virou a mesa da história. O anjo Gabriel não foi enviado a uma família da nobreza de Roma nem aos afamados religiosos de Jerusalém, mas a uma família pobre, da desprezada e mal falada Nazaré da Galileia.

O Senhor não escolheu uma mulher de elevada reputação social, mas uma jovem virgem, desposada com um carpinteiro.

O Senhor não escolheu um nobre cavalheiro das altas rodas aristocráticas para ser o pai legal de Jesus, mas um pobre carpinteiro, de uma pequena cidade.

O Filho de Deus não entrou na história nascendo num berço de ouro, mas nasceu numa estrebaria e enfaixado em panos foi colocado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam.

Maria, a mãe de Messias, em seu cântico, Magnificat, proclama uma revolução política, econômica social e espiritual. Maria afirma a soberana intervenção de Deus na história (Lc 1.46-49), o poder de Deus para invadir a história e inverter os valores do mundo (Lc 1.51-53). Maria, a bem-aventurada entre as mulheres, humildemente declara sua profunda necessidade de Deus e alegra-se em sua salvação.

O Filho de Deus, como a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem.

O Filho de Deus nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria, dormiu num barco emprestado, entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a páscoa e inaugurar a Ceia, num salão emprestado. Morreu na cruz e foi sepultado num túmulo emprestado. Desceu o último degrau da humilhação. Mas, a morte não pode retê-lo…

Jesus, o nosso Salvador, saiu da sepultura triunfante. Ele ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Ele voltou para o céu e assentou-se no trono. Ele reina e vai voltar pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, vitoriosamente.

Nosso Senhor vai assentar no trono e julgar as nações. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida. Então, vai reinar com o seu povo pelos séculos sem fim.

A manjedoura e a cruz estão conectadas. O túmulo vazio e o trono estão aliançados. Seu túmulo está vazio, mas seu trono está ocupado. O Pai que o exaltou sobremaneira, ainda continua virando a mesa da história!

E o “papai Noel”, que não está relacionado a nada disso, não pode tomar o lugar de Jesus na manjedoura!

OREMOS: Senhor Deus, nós louvamos a vós pela criação do homem e louvamos ainda mais pela vinda de Cristo para nos salvar. Vosso filho compartilhou de nossa fraqueza e agora podemos compartilhar da glória que ele conquistou. Por Jesus, que vive e reina convosco e com o espírito santo para todo o sempre. Amém!

(Com Hernandes Dias Lopes)