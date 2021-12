Paraná: AUDITORIA VÊ PROBLEMAS NO PAVIMENTO DE TODOS OS LOTES QUE TINHAM PEDÁGIO; ESTADO BUSCA REPARAÇÃO

Cerca de 18,7% das faixas de rolamento e acostamentos das rodovias do Anel de Integração não atendem aos requisitos mínimos de qualidade determinados em contrato, segundo uma auditoria preliminar do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Levantamentos de campo foram realizados entre abril e setembro deste ano, verificando que as seis concessionárias de pedágio encerraram seus contratos com irregularidades na superfície do pavimento, o que afeta o deslocamento de veículos, aumenta o desgaste e prejudica a drenagem de águas da chuva.

Neste caso foram avaliadas as condições de irregularidade longitudinal (IRI), o parâmetro mais utilizado internacionalmente para avaliação funcional de pavimentos.

A porcentagem de rodovias com estes problemas em cada lote é de 54% no lote 1 (Econorte), 13% no lote 2 (Viapar), 8% no lote 3 (Ecocataratas), 18% no lote 4 (Caminhos do Paraná), 12% no lote 5 (Rodonorte) e 20% no lote 6 (Ecovia).

“A auditoria do DER confirma o que motoristas estão vendo ao circularem nas rodovias do antigo Anel de Integração, com alguns danos no pavimento surgindo em menos de um mês do fim dos contratos. Já estamos valorando as correções necessárias e vamos exigir judicialmente das concessionárias que paguem o ressarcimento devido”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Durante os levantamentos de campo também foi avaliado o índice de gravidade global (IGG) das rodovias, que atribui um parâmetro numérico à deterioração do pavimento. Neste caso foram analisados os defeitos de superfície, como trincas, buracos, deformações, desgaste e o desnível entre pista e acostamento.

As porcentagens de rodovias que não atendem os requisitos mínimos previstos em contrato em cada lote são as seguintes: 13,3 no lote 1 (Econorte), 4,1% no lote 2 (Viapar), 0,4% no lote 3 (Ecocataratas), 4,6% no lote 4 (Caminhos do Paraná), 6,1% no lote 5 (Rodonorte) e 7,1% no lote 6 (Ecovia).

“Contratamos serviços especializados, utilizando verba de fiscalização, sem custos aos cofres públicos, que empregaram equipamentos modernos e específicos para avaliar as pistas de rolamento e acostamentos, indo além da fiscalização que o DER já realiza normalmente. Agora vamos tomar as medidas necessárias para ressarcir os usuários dos pedágios, e também disponibilizar a versão final da auditoria, um documento extremamente técnico e muito bem embasado, para os órgãos de controle, que poderão utilizá-lo como base para suas próprias ações”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Em anos recentes, por meio de sua fiscalização, o DER/PR já lavrou autos de infração que podem resultar em mais de R$ 1,5 bilhão em multas às concessionárias de pedágio, referentes a problemas nos pavimentos.

O trabalho da auditoria agora está concentrado em quantificar os custos necessários para correção das irregularidades e defeitos nas rodovias, que serão exigidos judicialmente das concessionárias de pedágio como ressarcimento indenizatório ao Estado. Ações semelhantes do DER/PR já resultaram em acordos judiciais para a execução de obras previstas em contrato, que não haviam sido concluídas ou sequer iniciadas.

Informações mais detalhadas estão disponíveis no relatório preliminar do DER.

EQUIPAMENTOS – No caso da avaliação IRI foi utilizado veículo com o Perfilômetro Laser, um sistema de medição do perfil longitudinal de pavimento rodoviário, realizado com medidores de distância a laser, acelerômetros e um sistema preciso de medição de deslocamento/velocidade, gerenciados por um sistema micro processado, que coordena a aquisição dos dados e os envia a um computador portátil, em tempo real.

A avaliação do IGG foi realizada com um veículo especialmente equipado, denominado Veículo de Diagnóstico de Rodovias (VDR), que atende os levantamentos quanto aos aspectos de sensibilidade à temperatura, umidade, poeira, choques e trepidações. O veículo é equipado com hodômetro de precisão, equipamento GPS/GNSS, câmera fotográfica e câmeras de captura continua de imagens, instaladas no alto do veículo, frente e trás, respectivamente, sincronizadas com o hodômetro.

Outro lado

A concessionária Rodonorte encaminhou à redação do Bem Paraná uma nota de esclarecimentos sobre os apontamentos do DER-PR. Veja abaixo a nota completa:

“RodoNorte manteve padrões na execução e manutenção de vias sob sua gestão

Durante os 24 anos de vigência do Contrato de Concessão do lote 5 do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, a RodoNorte primou pelo estrito cumprimento de todas as normas técnicas e legais quanto à qualidade da pavimentação das rodovias sob sua gestão, realizando com excelência tanto a sua manutenção e recuperação periódica, quanto os serviços de conservação.

Todos os projetos planejados e executados pela Concessionária obedeceram, rigorosamente, a padrões nacionais e internacionais de qualidade. Além disso, passaram por fiscalização e validação dos órgãos de controle, em especial o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Nesse sentido, a RodoNorte contou com equipes permanentes de fiscalização e de manutenção das vias, objetivando a realização de conservação adequada para a maximização do ciclo de vida útil da pavimentação.

A RDN Concessões e Participações S.A., atual denominação da RodoNorte, ressalta que entregou hoje, (23), ao DER/PR todos os relatórios de aferição do pavimento e que atestavam a boa qualidade dos trechos administrados pela empresa. Os padrões foram medidos antes do dia 27 de novembro e demonstraram que as aferições realizadas, momentaneamente antes do encerramento da concessão, indicaram que o pavimento se encontrava dentro do padrão exigido.

Vale ressaltar que o desgaste natural do asfalto é um efeito previsto e esperado, de efeito exponencial – ou seja, sua aceleração é intensificada quando há deficiência na sua conservação rotineira e a falta de fiscalização nas balanças de pesagem dos veículos de carga. Por isso, a RodoNorte manteve, durante as mais de duas décadas de trabalho, equipes de validação da qualidade da execução de serviços e dos materiais e realizou, entre 2000 e 2010, a completa restauração de todas as rodovias sob sua gestão, mantendo inclusive sete equipes dedicadas à conservação diária desses trechos, bem como iniciando a recuperação da pavimentação ao final do ciclo de oito anos em cada um deles”.