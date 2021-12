Tech News: SISTEMA DO CONECTESUS VOLTA APÓS 13 DIAS FORA DO AR

O ConecteSUS, ferramenta do Sistema Único de Saúde, que emite, entre outros documentos, o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19, voltou a funcionar na noite desta quinta-feira (23). A volta do sistema acontece 13 dias depois da queda, que foi atribuída a um ataque hacker.

Segundo o Ministério da Saúde, podem ocorrer instabilidades no sistema por conta do volume de acessos. Porém, em uma tentativa de emitir o Certificado Nacional de Vacinação através do ConecteSUS, a reportagem do Olhar Digital conseguiu gerar o documento sem nenhuma intercorrência.

Queda cercada de controvérsias

O sistema do ConecteSUS e o site do Ministério da Saúde foram supostamente invadidos por hackers na madrugada do último dia 10 de dezembro. Porém, desde então, uma série de polêmicas surgiram em relação a essa alegação do Ministério da Saúde.

Já durante o dia 10, o grupo hacktivista Anonymous, por meio de um de seus perfis brasileiros, o EterSec, denunciou que o roubo de 50 terabytes de dados do sistema ConecteSUS não tinha acontecido de fato. Segundo o grupo, não houve ransomware, mas apenas um redirecionamento de DNS.

O ataque direcionado ao site do SUS não se trata de um ransomware, o fato que realmente aconteceu é que o site ocorreu um redirecionamento de DNS (que é como o seu serviço de internet resolve o caminho dos sites). Segue o fio: pic.twitter.com/BCyuLrdb2w — EterSec#Anonymous (@EterSec_) December 10, 2021

O que aconteceu de fato

Poucas horas depois, a Polícia Federal confirmou por meio de sua conta no Twitter que realmente não se tratava de um ataque ransomware. O que aconteceu, de fato, foi algo mais simples: uma mudança nos dadode de acesso ao sistema de ambiente de nuvem pública Amazon Web Services (AWS).

O domínio saude.gov.br e os domínios de outros serviços do Ministério da Saúde, como conectesus.saude.gov.br foram redirecionados para uma página de defacing – isto é, uma página que substitui a original pela mensagem do grupo hacker.

Volta com atraso

Na última segunda-feira (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia prometido que o ConecteSUS voltaria na última quarta-feira (22). Porém, a volta ocorreu com um dia de atraso. Em tese, a normalização também deve trazer de volta o sistema de notificação de casos e óbitos, o e-SUS Notifica.

Porém, como nesta sexta-feira (24) é véspera de Natal, é possível que os registros só sejam normalizados na próxima terça-feira (28).