Turismo: SALVADOR LANÇA CAMPANHA DE INCENTIVO PARA ALTA TEMPORADA

Para incentivar o turismo local, a campanha ressalta mais de 60 quilômetros de litoral, os diversos tipos de praia e as opções para aproveitar uma estada confortável.

Entre as dicas, o Visit Salvador (perfil oficial da cidade do Salvador) separou sete clubes de praia que combinam natureza, comidas e bebidas, além de muito bem-estar. Ideais para quem viaja com a família ou com amigos, os clubes à beira-mar oferecem serviços de massagem, entretenimento infantil, passeios de barco, extenso menu de drinques, entre outras comodidades.

Veja o vídeo da campanha abaixo:

(Da Redação com Alô Alô Bahia)