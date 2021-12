Foz: DESPEDIDA DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL NO GRAMADÃO TEVE ESPETÁCULO REPLETO DE MENSAGENS DE ESPERANÇA

Mensagens de esperança representadas de forma lúdica por mais de 50 artistas no espetáculo “O Segredo Mágico do Natal” encerraram a programação cultural do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, no Gramadão da Vila A, nesta quinta-feira (23). De encher os olhos de crianças e adultos, o show foi encenado pela Felchak Produções, de Guarapuava (PR).

No palco, atores, atrizes, bailarinos(as) e artistas circenses interagiram em vários cenários, que remetiam a diferentes tipos de ambientes naturais. Nestes espaços, simulados por uma cenografia caprichada e projeção mapeada, a personagem principal – Pinha – saiu em busca dos segredos do Natal.

No caminho, ela pôde acompanhar uma linha do tempo, que começava num passado longínquo com fauna e flora exuberantes, quando os seres humanos ainda não habitavam o planeta. O espetáculo mostrou como a presença da humanidade impactou o nosso habitat e tornou o equilíbrio fundamental.

E qual o segredo do Natal que Pinha descobriu? “Foi o amor, que precisa continuar a ser semeado e colhido por todas as pessoas, ainda mais num tempo pós-pandemia. Esta é a mensagem que passamos. Somos amor, água e luz”, explicou o diretor do espetáculo, David Felchak.

O amor veio representado em dois personagens, mais ao final do show: o Papai Noel, um dos símbolos da bondade, e uma criança, como alegoria da esperança de um futuro melhor.

“A Itaipu se orgulha de participar deste momento, capaz de despertar a criança em cada um de nós e reforçar o espírito do Natal no coração de todos. Ao longo desses dias, o Gramadão foi palco de uma grande festa, irradiando alegria e solidariedade, com a arrecadação de alimentos e brinquedos”, avaliou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, que convidou a população a visitar o espaço, que estará iluminado até o dia 5 de janeiro.

As atrações no Gramadão começaram no dia 4 de dezembro, com a reabertura do parque ao público após uma ampla revitalização promovida pela Itaipu Binacional. Desde então, o espaço – que foi decorado especialmente para o Natal de Águas e Luzes de Foz – recebeu milhares de pessoas.

O público compareceu em massa aos shows da Sinfônica do Exército Brasileiro (nos dias 4 e 5), do cantor Daniel (19) e à missa seguida de show de evangelização do padre Reginaldo Manzotti (22). Juntos, os eventos somaram mais de 40 mil participantes.

Quem esteve no Gramadão também pôde exercitar a solidariedade doando alimentos não perecíveis, que estão sendo repassados para famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram arrecadados mais de 4,3 mil quilos de alimentos, contando a programação natalina em toda a cidade. Também foram recolhidos mais de 3 mil brinquedos que estão sendo entregues a crianças da cidade.

“O sucesso de público e o engajamento nas atividades do Natal de Águas e Luzes atestam também o sucesso desta parceria entre Itaipu, Prefeitura, Fundo Iguaçu e demais parceiros. E nada disso seria possível sem o apoio da comunidade, que além de comparecer aos eventos, foi solidária com doações que estão sendo passadas a quem mais precisa. É uma corrente do bem”, disse a chefe das Assessorias de Comunicação e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich. “Conseguimos oferecer entretenimento de qualidade à população, semeando a esperança do Natal, além de um atrativo a mais aos turistas. Tem sido uma linda festa, ainda mais especial em um ano desafiador como este de 2021”, completou.

Agora, a expectativa é para o “Show da Virada”, que será realizado na Praça da Paz, na noite de 31 de dezembro, a partir das 21 horas. A banda é a Biografia, de Toledo (PR).

DE ENCHER OS OLHOS

“Está linda a decoração de Natal não só daqui [do Gramadão], mas de outros pontos da cidade. De todos os lugares que já visitei neste período, achei esta organização muito bem feita. Com certeza, iremos voltar”, disse Larissa Loras, 25 anos, acompanhada de Lukas Carvalho, 25 anos, e do filho do casal, Miguel, de 4 meses.

Moradora de Curitiba (PR), Mariana Leonardi Caiado, 38 anos, também se encantou com o que encontrou na Vila do Natal, onde levou o filho Matheus, de 2 anos, nesta quinta-feira (23). “É muito importante darem essa oportunidade para termos esse momento em família”, afirmou.

As irmãs gêmeas Denise Wrasse Bostel e Lilian Wrasse de Souza, moradoras de Foz do Iguaçu e empregadas da Itaipu Binacional, estiveram com seus filhos no Gramadão na segunda-feira (20). A intenção foi conhecer o ambiente depois da reforma. Nesta quinta (23), elas retornaram com a criançada para ver o espetáculo de encerramento. “Está tudo lindo demais”, elogiou Lilian. “Esta parte feita para as crianças brincarem ficou muito legal, vamos voltar mais vezes”, completou Denise.

DECORAÇÃO NATALINA SEGUE ATÉ 5 DE JANEIRO

Outras atrações do Gramadão também fizeram sucesso entre o público. Foi o caso da roda-gigante – que continuará aberta à visitação –, das estruturas iluminadas, além da feirinha de artesanato e gastronomia.

Apesar do fim das apresentações, a decoração da Vila do Natal do Gramadão continuará instalada e iluminada à noite até o dia 5 de janeiro. A feirinha fica suspensa nos dias 24 e 25, mas volta a funcionar no dia 26 e prossegue até 30 de dezembro. As atividades param nos dias 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022. De 2 a 5 de janeiro, o atendimento acontecerá sempre das 17h à meia-noite.

No centro de Foz, também será possível ver até 5 de janeiro a decoração do Vale das Borboletas, na Praça da Paz; o Caminho das Águas na Avenida Jorge Schimmelpfeng; os Presentes de Luz da Avenida Brasil; e o Sonho de Natal na praça do Colégio Mitre. Já a iluminação cênica inédita da Ponte da Amizade vai até o dia 15 de janeiro.

No total, o Natal de Águas e Luzes de Foz contabilizará 35 dias de atrações. A iniciativa é da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e parceiros. Confira a programação completa no site www.natalaguaseluzes.com.br.

(Da Redação com JIE/Fotos: Sara Cheida)