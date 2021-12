Pandemia: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ DIZ QUE FESTAS PODEM ACONTECER, MAS COM CUIDADOS.

O Secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que, graças ao atual momento da pandemia, as festas de fim de podem acontecer – ao contrário de 2020, quando reuniões com mais de 10 pessoas estavam proibidas. Contudo, ele lembrou que algumas precauções, como uso de máscara e álcool em gel, devem ser mantidas. E pediu responsabilidade a todos.

“Estamos na proximidade do Natal e depois teremos o Réveillon. Diferente do ano passado, desta vez as reuniões familiares podem acontecer, as festas podem acontecer. Mas quero lembrar que devemos manter os cuidados não farmacológicos, principalmente a máscara, manter ambientes fechados sempre com portas e janelas abertas, e o uso do álcool gel”, disse ele, em um vídeo postado em suas redes sociais nesta sexta-feira (24). “As festividades podem acontecer porque as vacinas nos dão essa possibilidade”.

Beto Peto também falou sobre a nova variante. “Estamos verificando a chegada da nova variante do coronavírus, a ômicron. Mas não quero que ninguém fique em pânico com isso”, disse ele. “Estamos em outro momento, mas isso requer a responsabilidade de todos, e consciência. Contamos com todos vocês para as festas bem mais tranquilas. E, quem sabe, com esses cuidados e a vacina, em 2022 possamos vencer essa pandemia de uma vez por todas”.