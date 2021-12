Tech News: ELON MUSK CRITICA METAVERSO E DIZ QUE NEURALINK SERÁ MELHOR

Em uma entrevista recente ao programa satírico The Babylon Bee, Elon Musk disse que não acredita no conceito atual de metaverso, muito menos que irá revolucionar o mundo. Porém, ele acrescenta que uma alternativa possível e muito melhor é o Neuralink, um chip que será implantado cirurgicamente no cérebro dos usuários.

De acordo com o bilionário, é desconfortável ter que colocar um equipamento pesado na cabeça o tempo todo para entrar em uma realidade virtual. Ele também não acredita que os óculos de realidade virtual podem entregar a experiência de um metaverso, já que tem uma tela na frente do seu rosto te impedindo de acreditar que aquilo é real.

“É desconfortável ter essa coisa [óculos VR] amarrada na cabeça o tempo todo. Acho que estamos longe de desaparecer no metaverso. A longo prazo, um Neuralink sofisticado poderia colocá-lo totalmente, totalmente em uma realidade virtual”, disse Musk durante a entrevista.

Críticas

Elon Musk durante a entrevista ao The Babylon Bee Fonte

Um dos pontos de Musk é que a tecnologia ainda não é tão avançada para existir um universo virtual e nenhuma das versões atuais o convenceram — certamente, ele parece não apreciar o metaverso do Facebook. “Eu não vejo ninguém usando uma maldita tela no rosto o dia inteiro. Não consigo ver uma situação de metaverso convincente”, disse.

Elon também criticou a Web 3.0 e disse que esse conceito de mundo descentralizado parece mais marketing que realidade. O CEO da Tesla acredita que a Web 3.0 não democratizará a internet, apenas deve tirar algumas pessoas do poder e colocar outras.