Terra das Cataratas: VISITE FOZ DO IGUAÇU

Todo o crédito pertence ao Rio Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina e presenteia ambos os países com as Cataratas — um cenário natural perfeito, com as mais lindas quedas d’água do planeta.

Imponentes belezas naturais e grandes obras humanas, destino para compras, lugar para relaxar em meio à Natureza, bons restaurantes, museus, parque com aves e passeios divertidos são alguns dos atrativos da região de Foz do Iguaçu.

A cidade ainda tem a vantagem estar na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai, o que permite que um visitante ainda conheça um pouquinho dos países vizinhos. É um destino com muitas atrações, que agrada a pessoa de todas as idades e onde etnias se encontram e consagram seus ensinamentos para que vivam em harmonia.

HOTÉIS EM FOZ DO IGUAÇU

Por ser uma cidade turística, existem muitos hotéis em Foz do Iguaçu. Boa parte deles fica localizado no centro da cidade, uma ótima localização para quem quer ficar perto de restaurantes e poder deslocar-se até outras regiões com facilidade. Outra parte dos hotéis em Foz do Iguaçu fica na Av. das Cataratas, uma estrada arborizada que leva às quedas d’água. Dentro do Parque Nacional fica ainda o Hotel das Cataratas, com alguns quartos com vista para as quedas.

No Centro, três dicas de hotéis são o Bogari Hotel, que tem um bom custo, o JL Hotel by Bourbon, que fica na frente ao Shopping JL Cataratas, e o VIale Hotel Tower, com uma ótima piscina para curtir no fim do dia.

Na Av. das Cataratas os hotéis tem mais espaço e são indicados para quem busca uma acomodaçõo estilo resort, com mais facilidades. Exemplos hotéis com mais infra-estrutura são Mabu Thermas Grand Resort, que tem um parque aquático, o Wish Foz do Iguaçu e o San Juan Eco Hotel.

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU

Com a capacidade extraordinária de deixar os mais descrentes boquiabertos, o Parque Nacional do Iguaçu, é o maior ponto turístico de Foz do Iguaçu. Ele é a constatação pura e simples da imensidão da natureza. Impossível não vir à tona um sentimento de pequenez em meio a um volume de água tão intenso ou a um frescor de liberdade ao ser molhado pelas gotículas das cachoeiras.

Visitar Foz do Iguaçu ainda oferece a possibilidade de desbravar pequenas partes de outros dois países que fazem fronteira com o Brasil: Paraguai e Argentina. Se Ciudad del Este, no Paraguai, é um paraíso para as compras, Puerto Iguazú, no lado argentino, é o lugar perfeito para fazer um bom jantar, desfrutando de uma carne maravilhosa. Outra grande atração do lado argentino é, claro, o Parque Nacional do Iguazú, que detém cerca de 80% das cataratas que se formam nas águas do rio Iguaçu, além da possibilidade de fazer caminhadas com mirantes de tirar o fôlego.

Itaipu Binacional, administrada por Brasil e Paraguai, também vale a pena entrar em seu roteiro. A maior produtora de energia em volume de água do mundo, revela em sua barragem que o homem sabe, muito bem, criar feitos grandiosos. Vale a pena também visitar o Marco das Três Fronterias, que marca a tríplice fronteira entre os 3 países da região, o Parque das Aves, que já resgatou aves de diferentes espécies e o temlpo budista da cidade. Não falta o que fazer em Foz do Iguaçu.

INFORMAÇÕES BÁSICAS DE FOZ DO IGUAÇU

Estado: Paraná

População: 260 mil habitantes

Aeroporto mais próximo: Aeroporto de Foz do Iguaçu (FOZ), a 13 km do centro da cidade

Cidades próximas: Puerto Iguazu – Argentina (15 km), Ciudad del Este – Paraguai (15 km), Cascavel (140 km)

