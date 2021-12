Ciudad del Este: CIDADE TEM RECEBIDO 25 MIL TURISTAS POR DIA NESTE FIM DE ANO

Neste final de ano, a expectativa entre os lojistas de Cidade do Leste (Paraguai) é grande. De acordo com o terceiro vice-presidente da Câmara do Comércio da cidade, Kenny Yuen, cerca de 25 mil turistas estão atravessando diariamente a Ponte Internacional da Amizade para fazer compras durante as festas de fim de ano.

“A rede hoteleira de Foz do Iguaçu está bem otimista. Os hotéis estão com mais de 90% de ocupação neste final de ano”, ressalta Yuen.

CONTRATAÇÕES

Com o aumento no movimento, entre os dias 20 de dezembro a 06 de janeiro, as grandes empresas do microcentro estão bem preparadas para atender aos turistas. A Atacado Games, por exemplo, reforçou a equipe com a contratação de 60 novos profissionais. “Ampliamos para darmos conta da demanda. A expectativa é que as vendas aumentem cerca de 30% durante o período”, explica a gerente comercial da Atacado Games, Nany Ribeiro.

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Com a cotação do dólar nas alturas, as empresas têm procurado facilitar a experiência de compra para atrair a clientela. A Atacado Games, além de reformular toda a sua estrutura física, implementou outras formas de pagamento na loja. Além de compras à vista, os clientes agora podem pagar via pix ou fazer parcelamentos em até 10 vezes no cartão. “Nosso objetivo é melhorar a experiência de compra do cliente, para que ele saia da loja satisfeito”, diz a gestora.

PROMOÇÕES

Outra grande iniciativa da loja é a promoção ‘Fim de Ano Premiado’, que distribuirá R$100.000 em prêmios. Para concorrer, basta comprar qualquer produto de uma das marcas participantes. São duas chances de ganhar: raspadinhas com prêmios instantâneos de até R$1.000,00 e um super sorteio com vales-compras de até R$10.000,00. Para mais informações sobre a promoção, consulte o regulamento completo.

UM FUNKO POR UM SORRISO

Outra campanha que acontece neste fim de ano é a ação solidária Conectando Sonhos. Em parceria com a Atacado Collections, as empresas presentearão uma escola carente de Cidade do Leste com um laboratório de informática.

A ação conta com a participação dos clientes da Atacado Collections, que ao adquirirem qualquer produto da marca Funko já contribuem com a campanha. O curitibano Paulo Henrique, visitou a loja com o filho Henrique e elogiou a iniciativa. “Achei muito legal, é um jeito dos colecionadores ajudarem as crianças. Eu tenho computador e sei da importância dele para fazer as minhas atividades, acho muito difícil ficar sem. Por isso, esta campanha é tão incrível”, explanou o garoto de 11 anos. “É uma ação muito bem-vinda, com certeza vai fazer a diferença. Gostei muito da ideia e eu acredito que vá ajudar muitas crianças que precisam”, complementa o pai.

“A campanha está sendo um sucesso! Tanto os clientes, quanto os colaboradores estão vestindo a camisa, estamos muito felizes”, finaliza Najla Awad, supervisora de vendas e uma das idealizadoras do projeto.

(Da Redação com Assessoria)