COMO APROXIMAR DE DEUS?

“Na minha angústia, invoquei o Senhor; gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos” (Salmos 18:6).

A forma mais simples e natural de se aproximar de Deus é orando. Ao orar você estará estabelecendo um contato íntimo com o Senhor.

Para criar o hábito de orar, reserve, preferencialmente ao se despertar pela manhã, um momento do seu dia para conversar com Deus e contar a Ele suas angústias, suas dúvidas e medos.

Converse com Deus também sobre coisas que te fazem feliz, sobre pessoas que te fazem bem e bênçãos que você recebeu em sua vida.

“Tu és o meu Deus; graças te darei! Ó meu Deus, eu te exaltarei!” (Salmos 118:28).

Acima de qualquer coisa, agradeça. Nunca esqueça de agradecer por estar viva, por ter saúde, pela sua família e pelo amor de Deus em sua vida.

O Senhor vai sempre estar disposto a te ouvir e te amparar. O amor dele é infinito e misericordioso. Peça perdão pelos seus pecado e sinta a graça do Senhor sobre você.

Estude a Bíblia

“Abre meus olhos para eu contemplar as maravilhas que vêm de tua Lei” (Salmo 119:18).

Na dúvida de como se aproximar de Deus, estude a Bíblia. No Livro Sagrado, você tem em suas mãos a Palavra do Senhor.

Estipule um tempo da sua rotina para estudar e fazer uma reflexão de alguma passagem. Afinal, Deus pede não só para que leiamos, mas para que meditemos em sua Palavra.

Estude e procure entender cada versículo. A Bíblia possui inúmeros ensinamentos que revigoram a sua fé e aproximam você de Deus.

Uma ótima dica é criar o hábito de fazer leituras em família, assim todos conseguem refletir e ainda confirmam os valores familiares e aproveitam o momento juntos.

Tenha Fé

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10:17).

Nao basta orar. É preciso ter fé. Acreditar é o combustível para a vida. Tenha fé nisto. E a fé vem por meio da Palavra de Deus, toda ela contida na Bíblia.

Nao há como se aproximar de Deus sem acreditar no poder de transformação Dele.

Tente compreender os caminhos traçados e aceite a vontade de Deus. Tenha em mente que o Senhor sabe qual o melhor para você e cultive esperanças nas bênçãos que ele reserva.

Abra os ouvidos para mensagens de amor e esperança sobre Jesus.

Frequente a Igreja

“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia” (Hebreus 10:25).

Ao frequentar uma comunidade/igreja cristã, você estará exercitando a sua fé, estará estudando a Palavra do Senhor e aprendendo com outros cristãos. Assim, você também tem a possibilidade de participar de grupos, de conversar com os cristãos mais experientes e aprender mais sobre Deus.

Jesus ensinou a congregar porque somos todos membros de um mesmo corpo, precisamos estar em harmonia para crescer em amor e fé.

OREMOS: Senhor Deus, muito obrigado por cuidar de mim. Em meio as dificuldades tem me sustentado. Quero reconhecer o Teu favor e Tua misericórdia sobre minha vida. Muito obrigado por tudo, amém!

(Com Rosângela Santos e Bíblia OnLine)