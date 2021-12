Parque das Aves: HORÁRIO DE ATENDIMENTO AMPLIADO A PARTIR DE HOJE (27)

Prevendo uma grande movimentação durante as festas de final de ano e férias de janeiro, o Parque das Aves vai abrir às segundas e ampliar seu horário de visitação de 27/12 a 31/1: das 8h30 às 16h30.

“Estamos ansiosos com o início da alta temporada, sentindo a movimentação aumentar na cidade com a chegada de visitantes de todo o Brasil e de alguns lugares no mundo. Esperamos encantar a todos com as belezas da nossa Mata Atlântica e a hospitalidade do povo iguaçuense”, comenta Luciana Leite, diretora de Engajamento e Sustentabilidade do Parque das Aves.

SEMPRE REPLETO DE NOVIDADES

O Parque das Aves, que fica localizado próximo à entrada das Cataratas, traz sempre novidades em suas trilhas e viveiros. Durante a pandemia, as áreas de circulação de pessoas foram ampliadas, e espaços de convivência, como o do restaurante, renovados.

“Nossos visitantes fazem suas refeições em uma área cênica, cercados de muita natureza, em um ambiente aberto. Além disso, o Restaurante Sabores da Floresta traz em seu cardápio muitas delícias, desde refeições mais tradicionais até pratos explorando o uso de plantas comestíveis não convencionais (PANCs). Tudo para encantar e surpreender quem nos visita”, complementa Luciana.

Além de entrar em cinco viveiros de imersão, onde é possível ficar bem pertinho de várias espécies de aves, o visitante ainda pode alimentar periquitos resgatados de tráfico de animais no Viveiro Cecropia, ou assistir a alimentação das araras no Viveiro das Araras.

“Durante o período de alta temporada, a experiência de alimentação de periquitos terá seu horário ampliado e acontecerá das 9h às 17h, no Viveiro Cecropia. O ingresso dessa experiência custa apenas R$ 15 por pessoa e pode ser adquirido na nossa bilheteria ou direto no próprio viveiro. Já a alimentação das araras pode ser acompanhada às 10h30, 14h e 15h30 no Viveiro das Araras. Ambas as experiências são imperdíveis”, reforça Luciana.

Ao longo da trilha, o visitante tem contato com várias espécies de aves da Mata Atlântica, e sabe mais sobre o trabalho que o Parque das Aves realiza para resgatar, abrigar e conservar espécies desse bioma. Várias placas, espalhadas ao longo do trajeto, falam sobre o trabalho, e educadores ambientais estão à disposição para tirar todas as dúvidas dos visitantes ao longo de toda a trilha.

CONTATO COM A NATUREZA E SEGURANÇA

Por ser um ambiente totalmente aberto e arejado em meio a um importante remanescente da Mata Atlântica, o Parque das Aves já oferece muita segurança a seus visitantes.

“O contato com a natureza, de maneira segura e responsável, contribui para a melhoria da nossa saúde física e mental. Neste momento, a proximidade com outras espécies tem um valor ainda maior, e o Parque das Aves proporciona um passeio muito seguro e prazeroso ao ar livre”, comenta Luciana.

Dentre as medidas de segurança adotadas pelo parque estão a disponibilização de álcool em gel durante toda a trilha de visitação, incentivo do distanciamento físico e uso obrigatório de máscaras durante toda a visita, inclusive para tirar fotos.

“Apenas as crianças até 5 anos não têm obrigatoriedade no uso de máscara, segundo a OMS. Mas, a partir de 6 anos, o uso da máscara é obrigatório e ela deve estar bem posicionada sobre a boca e nariz do visitante durante todo o tempo de visita. Nas áreas de restaurante, as mesas estão bem distanciadas, assim o turista pode aproveitar seu lanche ou bebida em segurança”, acrescenta Luciana.

COMPRAS DE INGRESSOS

O atrativo recomenda que os visitantes comprem seus ingressos online, com antecedência, para visitar o Parque das Aves, evitando assim filas e a falta de disponibilidade no dia da visita, principalmente durante a alta temporada, quando a procura vai ser muito maior.

“Oferecemos um número limitado de ingressos por hora, tendo em consideração uma quantidade máxima de pessoas entrando no Parque ao mesmo tempo. Assim conseguimos oferecer um ambiente tranquilo e seguro para colaboradores e visitantes”, comenta Luciana.

SERVIÇO

Alta temporada no Parque das Aves

De 27/12/2021 a 31/1/2022

Das 8h30 às 16h30

Ingressos: https://ingressos.parquedasaves.com.br/

(Da Redação com Assessoria)