Unila: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM INTEGRAÇÃO PARAGUAI-BRASIL

O curso de pós-graduação lato sensu em Integração Paraguai-Brasil: Relações Bilaterais, Desenvolvimento e Fronteiras está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 40 vagas, das quais 50% são destinadas a estudantes estrangeiros provenientes de outros países da América Latina e Caribe. O objetivo da especialização é formar recursos humanos no campo da integração e das relações bilaterais Paraguai-Brasil, de maneira a fortalecer uma integração regional horizontal e solidária entre ambos os países. A especialização é destinada a portadores de diploma de curso superior interessados na temática.

Do percentual de vagas destinadas a candidatos brasileiros, 13 são para ampla concorrência. Da vagas reservadas para ações afirmativas, o edital prevê reserva de 4 para negros, pretos ou pardos; 1 para indígenas ou quilombolas; 1 para pessoas portadoras de deficiência; e 1 vaga para candidatos pertencentes ao grupo LGBTQIA+. Para a inscrição, os interessados devem enviar currículo vitae, documento de identidade, diploma ou declaração de conclusão do curso superior e histórico escolar da graduação. As inscrições prosseguem até o dia 14 de março.

O corpo docente é de origem diversificada e atende à proposta do curso. Além de professores permanentes da UNILA e de outras instituições brasileiras, o curso de pós-graduação também conta com a participação de pesquisadores da Universidad Nacional de Asunción (UNA), da Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), do Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), entre outras instituições.

SOBRE O CURSO

O curso tem como principal objetivo estudar as relações bilaterais entre o Paraguai e o Brasil desde uma perspectiva ampla, que considere problemáticas de ordem social, cultural, geopolítica, econômica e histórica. Ele não atende apenas a uma demanda da comunidade local, mas representa igualmente um imperativo para aprofundar o entendimento entre ambos os países, fortalecer os processos de integração regional em curso e oferecer os elementos analíticos e práticos com os quais esses processos possam contribuir para o bem-estar e o bem viver desses países.

A implementação de um curso de especialização em integração entre Paraguai e Brasil vem preencher um vazio na região. As universidades existentes na fronteira, apesar de contarem com cursos de especialização, mestrados e doutorados, não possuem esse foco. Por isso, é importante a UNILA privilegiar o espaço de fronteiras como um espaço de produção de conhecimentos e saberes. O que este curso de especialização busca resgatar é a especificidade das relações socioculturais, políticas e econômicas que se intercalam ao mesmo tempo, ou separadamente, e dão uma identidade à região entre ambos os países.

O curso pretende formar recursos humanos aptos para refletir sobre a região de maneira crítica, considerando devidamente a dimensão de diversos campos do conhecimento, de modo a contribuir para a solução de velhos e novos desafios da região. Destina-se, em suma, a formar recursos humanos habilitados a aprofundar o conhecimento e ampliar a construção de saberes sobre as relações entre os dois povos. Dessa forma, reveste-se de importância científica e social e está ajustado aos problemas contemporâneos da fronteira.

(Da Redação com Comunicação Social Unila)