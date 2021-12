Coluna Caio Gottlieb: A CRUCIAL SAÍDA PARA O OESTE

Com 75% do cronograma de construção já atingidos, a nova ligação, custeada inteiramente pela margem brasileira da Itaipu, vai fortalecer e ampliar o comércio bilateral e agilizar os negócios com os parceiros do Mercosul.

Porém, ainda muito mais estratégica para ambas as nações é a Ponte Bioceânica (em perspectiva no título da nota) a ser edificada sobre o Rio Paraguai, agora com recursos exclusivamente paraguaios da hidrelétrica, na fronteira entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no lado vizinho.

Uma espécie de “canal do Panamá sul-americano”, ela será primordial para viabilizar a futura Rota Bioceânica, um corredor rodoviário de mais de 2,4 mil quilômetros entre os oceanos Atlântico, no Brasil, e Pacífico, no Chile.

O novo trajeto dará acesso aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, o que possibilitará encurtar em até duas semanas o tempo de viagem das exportações brasileiras e paraguaias para os mercados da Ásia, Oceania e costa oeste dos Estados Unidos, reduzindo custos e aumentando a competitividade dos produtos enviados àqueles destinos.

Com todos os projetos prontos, a obra, orçada em mais de 102 milhões de dólares, terá sua pedra fundamental lançada em janeiro pelos presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez.

Um momento que ficará registrado como um divisor de águas na história do desenvolvimento socioeconômico dos dois países.

