Foz do Iguaçu: DICAS PARA APROVEITAR A VIAGEM

Foz do Iguaçu, um dos principais refúgios turísticos e uma das mercocidades do Brasil, oferece aos visitantes as mais diversas opções de turismo. A cidade agrada tanto àqueles que procuram por tranquilidade e descanso quanto aos turistas de aventura – o que a torna um excelente local para passar a virada de ano. Para auxiliar na hora de preparar o roteiro perfeito para aproveitar a viagem, tem-se abaixo uma lista com sete pontos turísticos e dicas do que fazer na cidade:

PARQUE DAS AVES

Desde 1994 o Parque das Aves é responsável por alocar, preservar e assistir a reprodução de animais em quase 20 hectares de floresta com viveiros compostos por cerca de 1.500 aves nativas, borboletário e exemplares de répteis. O local disponibiliza um passeio chamado “Backstage Experience”, em que o visitante possui a chance de tirar fotos com um arara, ave tipicamente brasileira, pousada no braço.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU / CATARATAS DO IGUAÇU

O Parque Nacional da cidade fica na região de fronteira com a Argentina e a porção brasileira possui quase 190 mil hectares. Trata-se de um Patrimônio Natural da Humanidade, segundo a Unesco, responsável por abrigar as Cataratas do Rio Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo, com quase 300 cachoeiras de mais de 60 metros de altura. O local é perfeito para quem curte ecoturismo, sendo possível a prática de rapel, escalada e rafting, além de passeios de barco por entre as quedas d’água (Macuco Safári) e de helicóptero.

TEMPLO BUDISTA CHEN TIEN

O templo budista de Foz do Iguaçu, localizado nas proximidades do Rio Paraná, ou seja, perto da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, não é tão conhecido e, portanto, não costuma ser muito visitado pelos turistas. Isso contribui ainda mais para a sensação de tranquilidade e paz que o local transmite. Além de conhecer uma cultura nova para muitas pessoas e realizar orações, ainda é possível admirar um verdadeiro parque de esculturas, incluindo um exemplar enorme de Buda.

USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (ITAIPU BINACIONAL)

Em Foz do Iguaçu está localizada a maior usina hidrelétrica do mundo, recordista em geração de energia no mundo e uma dentre as Sete Maravilhas da Engenharia Moderna. A grande construção fica no Rio Paraná e oferece aos turistas várias opções de visitação ao local, sendo uma delas o premiado e completo Circuito Especial, que inclui até mesmo passeios noturnos e navegação no lago de mais de 1.300 quilômetros quadrados de extensão.

AQUAMANIA FOZ

Trata-se de um parque aquático que conta com oito toboáguas que chegam a vinte e dois metros de altura e sete piscinas, sendo uma delas especificamente voltada para a prática de vôlei aquático. Esta é uma excelente opção de passeio para quem viaja com crianças, já que o local oferece a atração infantil chamada “Ilha da Fantasia”, com um tobogã, o túnel do golfinho e piscinas de no máximo 130 centímetros.

DREAMS PARK SHOW

O Dreams Park Show é um verdadeiro complexo de diversão e lazer que abriga o Vale dos Dinossauros (um parque a céu aberto recheado de réplicas de dinossauros em tamanho considerado real), o Dreams Ice Bar (um dos dois bares todo construído em gelo da cidade), o Museu de Cera Dreamland (que conta com esculturas de grandes nomes mundo afora, sendo a atração mais famosa do local) e o Maravilhas do Mundo, responsável por reproduzir miniaturas de símbolos e pontos turísticos mundiais, como o Cristo Redentor e a Torre Eiffel.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

A grande atração do Marco das Três Fronteiras é a vista, em 360 graus, do Brasil, do Paraguai e da Argentina. A infraestrutura deste ponto turístico é excelente, oferecendo bons restaurantes e uma verdadeira imersão histórica. De lá é possível assistir ao pôr do sol, atração especialmente bonita na virada de ano, além de acompanhar a queima de fogos de artifícios tanto do lado brasileiro quanto da parcela argentina do território sem sair do lugar.

(Da Redação com Portal Comunique-se)