Foz do Iguaçu: PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA RETORNA NESTA TERÇA-FEIRA (28) À PRAÇA DA PAZ

Nesta terça-feira (28), o palco da Praça da Paz, no Centro de Foz do Iguaçu, volta a receber artistas locais com espetáculos musicais, dentro da segunda parte da programação do Natal de Águas e Luzes.

A retomada dos shows inicia às 20 horas com apresentações do ACAPE. Em seguida, às 21 horas, a banda Polaroides sobe ao palco. Na quarta-feira (29), será a vez do projeto Fita Mesclada com o DJ Mano Zeu, seguido da banda Haisstan. Dia 30, a programação não inclui apresentação de espetáculos.

No dia 31, acontece a Festa da Virada, com apresentações a partir das 19 horas com Mano Zeu, seguido de Magnum Rock Machine, Babel – com o show Azul da cor do mar e, às 22 horas, a banda da virada, a Biografia, anima a passagem do ano.

Os shows musicais seguem até dia 5 de janeiro (veja quadro abaixo). Ao longo de toda programação, desde o final do mês de novembro, os palcos da Praça da Paz e do Gramadão receberam artistas locais e atrações nacionais.

Os artistas escolhidos para compor a programação foram inscritos pelo projeto Corredor Cultural e puderam apresentar diferentes repertórios e públicos variados ao longo de 21 dias de shows.

Além dos palcos principais, a Fundação Cultural, em parceria com o Sesi, levou as apresentações musicais do Natal de Águas e Luzes a vários bairros da cidade, por meio da Carreta Palco.

DECORAÇÃO E FEIRINHA

Além dos shows, as Feirinhas de Natal acontecem em ambos espaços, diariamente das 19 às 23 horas até dia 30 de dezembro, com pausa durante a virada e retomada das atividades no dia 2 de janeiro, permanecendo até dia 5 de janeiro. As decorações iluminadas de ambos espaços também permanecem até dia 5 de janeiro, assim como a roda-gigante no Gramadão.

A iluminação cênica da Ponte da Amizade segue até dia 15 de janeiro. O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, da Itaipu BInacional, do Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO

*Diariamente Feirinhas de Natal das 19 às 23 horas.

Dia 1º

20h – Grupos Samba e Cia

Dia 2

Somente feirinha

Dia 3

Sem programação

Dia 4

20h – Maria Mariana e Gui Arruda

21h – Fita Mesclada – DJ Mano Zeu

Dia 5

20h – Manu – Trio Flor de Liz

