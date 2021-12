Jogos Olímpicos 2022: PEQUIM CONFIRMA SOLICITAÇÕES DE VISTO DE AUTORIDADES DOS EUA

“A China recebeu os pedidos de visto de funcionários norte-americanos relevantes”, disse Zhao durante um briefing, acrescentando que “o lado chinês os tratará de acordo com a prática costumeira internacional, regulamentos relevantes e o princípio de reciprocidade”.

Na semana passada, a mídia noticiou que o governo dos EUA solicitou vistos chineses para 18 funcionários dos departamentos de Estado e de Defesa para fornecer segurança e suporte médico aos atletas norte-americanos durante os jogos. Posteriormente, outros 40 funcionários planejam solicitar vistos.

No início do mês, o governo de Joe Biden anunciou que os EUA não enviariam uma delegação oficial aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 devido a alegadas violações dos direitos humanos por parte da China. A mudança foi apoiada por vários aliados, incluindo o Reino Unido, Canadá e Austrália. Os atletas desses países ainda estão autorizados para competir. A China respondeu dizendo que as tentativas de politizar o esporte violam a Carta Olímpica e que o boicote “não ganha apoio e isola os próprios países”.

Da Redação com Sputnik)