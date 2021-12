Tech News: REPORTAM FALHAS DE FUNCIONAMENTO DO TELEGRAM

Pelo menos 4.000 usuários relataram problemas com o aplicativo.

68% das anomalias reportadas dizia respeito ao envio de mensagens, 20% ao funcionamento do Telegram, e 12% a impossibilidade de conexão aos servidores.

