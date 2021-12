Turismo: ANTT RENOVA LICENÇAS DA CRUCERO DEL NORTE, FLECHABUS, RIO URUGUAY, TRES FRONTERAS, DUMAS, E CONSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS

ADAMO BAZANI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, a renovação de licenças para empresas estrangeiras continuarem operando linhas internacionais de ônibus que passam pelo Brasil.

Foram contempladas as empresas Crucero del Norte, Flechabus, Rio Uruguay, Tres Fronteras, Dumas, e Constantino di Tommaso e Hijos para diferentes ligações.

O maior número foi para a Flechabus.

Todas as licenças renovadas valem até 30 de junho de 2022.

A agência também fez uma retificação de uma publicação oficial de 1º de dezembro de 2021, segundo a qual, a Auto Viação Venâncio Aires Ltda conseguiu autorização de linhas e mercados, quando na verdade, a contemplada foi a Viação Motta Ltda.

Veja os detalhes:

LINHAS INTERNACIONAIS:

Crucero del Norte

Homologar a renovação da Licença Complementar nº 001/2005-ANTT da empresa Crucero del Norte S.R.L. para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, referente à linha Puerto Iguazu (AR) – Foz do Iguaçu (BR) – Vila Portes (BR), com tráfego pelo ponto fronteiriço diaridodotransporte Ponte Internacional Tancredo Neves

Flechabus

Homologar a renovação da licença complementar nº 014/2008-ANTT da empresa Derudder Hermanos S.R.L. (Flechabus) para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil referente à linha Buenos Aires (AR) – Balneário Camboriú (BR), com tráfego pelo ponto fronteiriço Paso de los Libres (AR) / Uruguaiana (BR).

Homologar a renovação da Licença Complementar nº. 013/2008-ANTT da empresa argentina DERUDDER HERMANOS S.R.L. (FLECHA BUS) para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil referente à linha Córdoba (AR) – Balneário Camboriú (BR),diariodotransporte com tráfego pelo ponto fronteiriço de Paso de Los Libres (AR)/Uruguaiana (BR)

Homologar a renovação da Licença Complementar nº. 013/2008-ANTT da empresa argentina DERUDDER HERMANOS S.R.L. (FLECHA BUS) para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil referente à linha Córdoba (AR) – Balneário Camboriú (BR), com tráfego pelo ponto fronteiriço de Paso de Los Libres (AR)/Uruguaiana (BR).

Empresa Rio Uruguay

Homologar a renovação da Licença Complementar nº 046/2018-ANTT da Empresa Rio Uruguay S.R.L. para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, referente à linha Santo Tomé (AR) – São Borja (BR).

Tres Fronteras

Homologar a renovação da Licença Complementar nº 014/2004-ANTT da empresa Transportes Tres Fronteras S.A. para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, referente à linha Puerto Iguazú (AR) – Foz do Iguaçu (BR) – Vila Portes, com tráfego pelo ponto fronteiriço Ponte Internacional Tancredo Neves.

Constantino di Tommaso e Hijos

Homologar a renovação da Licença Complementar nº 015/2008-ANTT da empresa CONSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Oriental do Uruguai e a República Federativa do Brasil, referente à linha BELLA UNION (UY) – BARRA DO QUARAI (BR).

Dumas S.A.

Homologar a renovação da Licença Complementar nº 044/2017-ANTT da empresa Dumas S.A. para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, referente à linha Córdoba (AR) – Balneário Camboriú (BR), com tráfego pela fronteira Paso de los Libres – Uruguaiana.

RETIFICAÇÃO DA VENÂNCIO AIRES PARA MOTTA:

Na DECISÃO SUPAS Nº 627, de 29 de novembro de 2021, publicada no DOU de 01/12/2021, página 225, Seção 1, onde se lê: “CONSIDERANDO que os mercados objeto do pleito de implantação de seção constam da Licença Operacional – LOP de nº 101; (…) Art. 1º Deferir parcialmente o pedido da empresa AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA, CNPJ nº 98.593.668/0001-94, para a implantação dos diariodotransporte mercados a seguir como seções na linha BRASÍLIA (DF) – CAMPO GRANDE (MS), prefixo nº 12-0087-00: I – De: ARAGUARI (MG)Para: CAMPO GRANDE (MS), PARAPUA (SP), PRESIDENTE PRUDENTE (SP) e SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP); ” leia-se: “CONSIDERANDO que os mercados objeto do pleito de implantação de seção constam da Licença Operacional – LOP de nº 73; (…) Art. 1º Deferir o pedido da empresa VIAÇÃO MOTTA LTDA, CNPJ nº 55.340.921/0001-95, para a implantação dos mercados a seguir como seções na linha BRASÍLIA (DF) – CAMPO GRANDE (MS), prefixo nº 12-0087-00: I – De: ARAGUARI (MG) Para: BATAGUASSU (MS), CAMPO GRANDE (MS), PARAPUA (SP), PRESIDENTE PRUDENTE (SP) e SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)”