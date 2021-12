Turismo: COSTA DO SAUÍPE E RIO QUENTE LANÇAM NOVA WEBSÉRIE

No próximo dia 26, estreia o primeiro episódio da websérie “Por Dentro”, que irá mostrar os bastidores da Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente (GO) contados sob a perspectiva dos colaboradores. Serão quatro episódios para cada resort, que serão veiculados no Instagram e canais de Youtube dos destinos, com duração de cerca de 3 minutos cada.

O público descobrirá curiosidades, como as atividades são feitas em cada um deles e também conhecerão um pouco do dia a dia de alguns associados que trabalham na Aviva.

A iniciativa faz parte de uma série de conteúdos produzidos pela companhia nas redes sociais dos resorts para explorar novos olhares, para que o público possa conhecer ainda mais os destinos e conferir o que há de melhor em cada um deles.

Em agosto, os destinos lançaram a websérie “Descubra” que mostrava paisagens da Costa do Sauípe e de Rio Quente vistas a partir de drones, que sobrevoaram seus arredores. Já em outubro, para comemorar o mês das crianças, trouxeram o ponto de vista dos pequenos sobre as atrações, de forma leve e divertida, assim como elas são, no “Brincou? Falooou!”.

Para conferir todos os conteúdos já produzidos, acesse o youtube da Costa do Sauípe e de Rio Quente.

(Da Redação com Mercado & Eventos)