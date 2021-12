Turismo: ITÁLIA DESPENCA EM 2021 POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19

A Confederação dos Comerciantes da Itália (Confcommercio) divulgou nesta segunda-feira (27) um relatório com as estimativas do tombo registrado pelo turismo no país em 2021, o segundo ano consecutivo de retração por conta da pandemia de covid-19.