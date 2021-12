Foz do Iguaçu: HOSPITAL MUNICIPAL TERÁ CATRACAS BIOMÉTRICAS E CÂMERAS DE SEGURANÇA

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, administrado pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, vai abrir uma licitação nos próximos dias para a aquisição de catracas biométricas, que serão instaladas nos principais acessos, e câmeras com reconhecimento facial.

A intenção é implementar um sistema de segurança com controle do fluxo de entrada e saída de pessoas. O avanço faz parte de uma série de investimentos que vêm sendo feitos no hospital, para a revitalização e modernização da estrutura.

“Todas essas ações visam garantir a segurança pessoal e, como consequência, a preservação patrimonial, atendendo uma antiga demanda, que vem desde a construção do hospital”, disse o diretor presidente da instituição, o médico Amon Mendes Franco de Sousa.

As câmeras de monitoramento serão adquiridas por meio do convênio firmado com a Itaipu Binacional e as catracas de acesso com recursos próprios da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.

GESTÃO DE PESSOAS

Investimentos tecnológicos também serão feitos na área de gestão de pessoas do hospital municipal. Um processo de licitação com critério técnico e funcional está em fase de abertura para a aquisição de um novo software para gestão dos setores no pagamento de folha, departamento pessoal, controle e acesso de ponto, Medicina e Segurança do Trabalho, plano de carreira, entre outros descritivos.

“O hospital expandiu nesses dois últimos anos e um novo software irá auxiliar nossos profissionais nos processos, simplificando a rotina por meio de informações mais precisas , seguras e dinâmicas”, explicou Amon.

“Cabe pontuar que são mudanças que irão contribuir para uma maior transparência dos processos internos do hospital, fomentando uma gestão desses setores mais atuantes”, complementou.

(Da Redação com AMN)