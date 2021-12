Foz do Iguaçu: MACUCO SAFARI AMPLIA ATENDIMENTO NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO

O horário estendido já está em funcionamento desde o dia 25 de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro, com o passeio de barco sendo realizado das 08 até às 16h40.

Outros atrativos turísticos de Foz do Iguaçu também estão operando em horários diferenciados, como o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque das Aves e o Marco das Três Fronteiras.

O Macuco Safari é um passeio composto de uma trilha, que passa por dentro do PNI, e termina com um passeio de barco, onde os visitantes sobem as correntezas do Rio Iguaçu.

(Da Redação com Tarobá News)