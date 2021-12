Terrorismo legalizado’: ‘TALIBÃ DÁ PASSAPORTES DO AFEGANISTÃO AO DAESH E AL-QAEDA, DIZ DIPLOMATA

O Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) está dando passaportes a militantes do Al-Qaeda e Daesh (organizações terroristas proibidas na Rússia e vários outros países), afirmou Muhammad Zahir Akbar, embaixador do Afeganistão no Tajiquistão, em entrevista à Sputnik.

“Todo o mundo deve saber que os talibãs dão passaportes afegãos a todos os terroristas mundiais da Al-Qaeda e Daesh localizados no Afeganistão. É um sinal sério a toda a humanidade de que os terroristas estão se legalizando”, disse.

Ao mesmo tempo, Akbar crê que o Talibã não permanecerá muito mais tempo no poder no Afeganistão, citando uma conferência de países islâmicos no Paquistão, onde o país foi representado pela bandeira da República Islâmica do Afeganistão, e não a do grupo militante. Além disso, ele referiu a falta de pagamento a seus combatentes, as divisões internas e os protestos quase diários de mulheres afegãs, às quais foi proibido estudar e trabalhar.

RESISTÊNCIA CONTRA O TALIBÃ

O diplomata afegão referiu também que Amrulla Saleh, ex-vice-presidente do Afeganistão, se encontra no país na província de Panjshir, onde estaria em uma boa posição.

“Amrulla Saleh está agora no vale de Panjshir, nós temos com ele contato constante por telefone, igual que com Ahmad Masud [filho do comandante Ahmad Shakh Masud, conhecido combatente anti-Talibã] e outros membros da resistência, que me informam da situação em Panjshir. No que toca à ajuda militar, quero dizer que por enquanto temos forças, material militar e armas suficientes para nossa resistência em Panjshir”, contou durante a entrevista.

Segundo o embaixador afegão, a resistência civil também continua fora de Panjshir, e ele culpou Ashraf Ghani, ex-presidente do Afeganistão, que “fugiu tendo um acordo secreto com alguns talibãs”, e as forças do Afeganistão e dos EUA, que não cumpriram o acordo de proteção contra o Talibã.

“A resistência não tinha lá [em Panjshir] um exército pronto e armas para resistir aos talibãs, mas mesmo assim o Panjshir combate, não se rende. Em dois dias o povo lá se ergueu, decorrem protestos com cartazes ‘Abaixo os talibãs!’, e os protestos já não acontecem só em Panjshir, as pessoas também se erguem em Kandahar e Andarab. Acredito que muito em breve se levantará todo o país, e essa será uma resistência não só militar e política, mas também de todo o povo, de todos os setores da população.”

LUTA POR UM AFEGANISTÃO DIFERENTE

“Lutaremos até um fim vitorioso pelos direitos iguais de todos os habitantes do país. Quando regressarmos ao país, quero que lá sejam realizadas eleições nacionais justas e livres, e que o próprio povo escolha seu caminho”, declarou, acrescentando que “os talibãs são uma ameaça não só ao Afeganistão, mas também uma ameaça mundial, por isso vamos colaborar não só com os EUA, mas também com todos os países que nos apoiarem em uma luta contra o Talibã”.

Muhammad Zahir Akbar agradeceu a Emomali Rahmon, presidente do Tajiquistão, “por sua atenção especial ao Afeganistão e por seu apoio ao nosso povo lá e aqui”, esperando que o país centro-asiático, “como nosso melhor e mais próximo vizinho”, ajude a preservar a democracia, criar a paz e harmonia, realizar eleições gerais e implementar um governo inclusivo.

Após assinar um acordo com os EUA em fevereiro de 2020, que previa a retirada das tropas desse país e da OTAN até abril de 2021, prazo prorrogado por meio ano pela nova administração norte-americana de Joe Biden, o Talibã conquistou rapidamente a maior parte do país até setembro de 2021, forçando uma saída caótica da Aliança Atlântica até o final desse mês, durante a qual vários civis e militares foram mortos e muitos milhares evacuados.

No entanto, forças da resistência se refugiaram em Panjshir, onde têm continuado a luta contra o grupo militante.

(Da Redação com Sputnik)