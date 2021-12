Turismo: MACEIÓ ATINGE 92% DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA PARA O RÉVEILLON

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas (ABIH-AL) revelaram que a ocupação hoteleira em Maceió é de 92,62% para o período do Réveillon, número 8,96% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a ocupação ficou em torno de 85%.

A capital tem despontado entre as cidades mais buscadas do país para a alta temporada de verão. Os indicativos foram divulgados pelas principais plataformas de viagens, a exemplo da Kayak, MaxMilhas e das operadoras CVC e Decolar. Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Patricia Mourão, o Réveillon é um importante indutor de fluxo turístico para a capital e um período de oportunidades para os maceioenses.

“As ocupações hoteleiras da capital têm superado as nossas expectativas, principalmente nesse período importante de retomada econômica. Conseguimos, junto aos parceiros que compõem o setor, manter a temporada atrativa e, sobretudo, segura e responsável. E isso reflete totalmente na procura pelo destino, gerando emprego e renda para os maceioenses”, pontuou a titular da Semtel.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto: Itawi Alburquerque/Secom Maceió)