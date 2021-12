EM QUEM ESTÁ NOSSO REFÚGIO E SEGURANÇA?

“Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo; todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus” (1 Samuel 30:6).

O rei Davi foi um grande guerreiro e desde pequeno teve que enfrentar grandes desafios. Mas Davi não era forte a toda hora, houve momentos de perseguição, medo e angústia. Apesar da tristeza e de ter que assumir as consequências das suas falhas, Davi nunca esqueceu dos caminhos do Senhor.

Em meio a perseguição, Davi buscou em Deus o refúgio seguro. O rei tinha Deus como referência, não havia nada nem ninguém na vida de Davi que poderia o substituir.

A vida de Davi nos deixa um grande ensinamento: Deus é o nosso refúgio nos momentos de tribulação, Ele não nos desampara!

Deus quer que refugiemos nele, refugiarmos no Senhor é reconhecermos a Sua força. Quando buscamos a Deus diante do perigo, estamos reconhecendo que a nossa segurança é Ele.

O mundo, o dinheiro e nem a força do nosso braço é capaz de dar a proteção que Deus nos dá. “Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor” (Salmos 91:4).

Buscando a proteção do Pai:

– Busque intimidade com Deus, dedique um momento de comunhão com Ele em oração.

– Seja sincero com Deus. Abra seu coração, Ele é seu amigo verdadeiro.

– Fortaleça a sua fé em Deus. Leia a Palavra da Deus, ela nos fortalece!

OREMOS: Senhor, Tu és a minha força e proteção. Em Ti encontro segurança e paz para a minha alma. Guarda-me nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém!

(Com Bíblia OnLine)