Foz do Iguaçu: GESTÃO DA SAÚDE. MORTE COM SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SERÁ INVESTIGADA

Sob o comando da primeira-dama Rosa Jeronymo Lima, a saúde pública de Foz do Iguaçu acaba de protagonizar mais um escândalo. Em meio aos festejos de fim de ano e viagem do prefeito Chico Brasileiro e esposa, está começando uma investigação sobre morte com suspeita de negligência no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Fundação de Saúde, gestora da unidade.

Em requerimento (nº 926/2021), o vereador Galhardo, do Partido Republicanos, está pedindo oficialmente ao Prefeito Municipal esclarecimentos sobre o falecimento do rapaz no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O paciente gravou um vídeo e publicou nas redes sociais relatando o que estava passando e o fez como testemunho, alertando que poderia morrer, pois teria sido dopado e deixado abandonado em um leito na UPA e depois no HM.

No requerimento, o vereador pede que seja informado, dentro do prazo legal (30 dias), esclarecimentos sobre o falecimento de Ederson Silva, o “Angel”, no início do mês de dezembro de 2021. Requer que o Poder Executivo responda aos seguintes questionamentos:

1) Quais procedimentos médicos foram adotados durante o atendimento na UPA, conforme relatado em vídeo feito pela vítima?

2) O que justifica a vítima ficar “dopada por dois dias sem comer nada” (sic)?

3) Qual foi a medicação aplicada na vítima quando esteve na UPA e no Hospital Municipal?

4) No vídeo, a vítima afirma que na Nefroclínica, o atendimento foi realizado apenas por enfermeiros. Por que não houve imediato encaminhamento para atendimento com um médico especialista?

5) Quais são os protocolos de atendimento em casos como esse?

6) Todos os protocolos foram seguidos de modo adequado ou houve negligência médica?

7) Qual a causa mortis detectada e informada no caso?

8) A falta de acolhimento e empatia durante o atendimento, justamente num momento de dor do paciente, é externada no vídeo quando Ederson diz: “As mulheres eram muito frias comigo. Elas foram muito grossas e eu comecei a ficar com medo, de temer pela minha vida”. É de conhecimento da direção da UPA, do Coordenador técnico das UPAs, da Secretária Municipal de Saúde? E, em sendo, quais medidas estão sendo adotadas?

O vereador justificou que o requerimento se dá devido “ao falecimento de um homem no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, no qual questiona-se os procedimentos adotados no caso, principalmente em vista da situação de fragilidade em que a vítima se encontrava, como pode ser constatado em vídeo postado pela mesma em suas redes sociais”.

No vídeo postado nas redes sociais e que está descrito no requerimento com o link da divulgação, o paciente pede socorro e diz que poderia morrer. O óbito ocorreu horas depois. Abaixo a íntegra do que foi relatado por Ederson Silva, cuja família é de Palotina e ele morando em Foz do Iguaçu por motivos de trabalho.

“Para quem não me conhece, meu nome é Ederson. Me chamam de “Angel”. Faço tratamento há 11 anos de terapia renal. De uns dias pra cá, tive várias complicações e me mandaram para a UPA. Primeiro, fiz um procedimento para colocar um cateter e desde esse dia minha vida tem virado um inferno. Não consigo mais fazer nada da minha vida com dor por 24h. Aí me mandaram pro UPA e lá me deixaram dopado por dois dias. Fiquei dois dias dopado sem comer nada, o que é muito estranho. Fiquei dopado completamente fora de mim.

Aí me levaram para o Hospital Costa Cavalcanti e me levaram para a Nefroclínica, e lá eu contei para as enfermeiras e para o Doutor que na UPA me deixaram dopado e que não queria voltar pra lá. Estou muito mal, me ajudem. Os enfermeiros não chamavam o médico, ninguém queria falar comigo. Me deixaram em uma sala, e depois de um tempo chegou a van e disseram que havia chegado o médico para me levar.

E aí eu perguntei: “levar pra onde?” Falaram: “Levar pra UPA”. Disse: “Para UPA eu não vou. Estou dois dias dopado lá.” E eu achei muito estranho eu ficar dois dias sob efeito de remédio e eles querer me mandarem de volta. Fui para casa de um amigo meu e no outro dia fui para a diálise novamente e eles vieram com a ideia que eu tinha que fazer um exame. Questionei se era no UPA e eles falaram: “Não, no Hospital Municipal.”

Aí me mandaram para o Hospital Municipal. Chegando lá me deram um monte de remédio. Aí eu vi que o tratamento ficou esquisito quando eu fui lá pra dentro, dei uma de cordeirinho e fiquei concordando com tudo que eles falavam. As mulheres eram muito frias comigo. E eu não podia filmar e elas foram muito grossas comigo e eu comecei e temer a minha vida. E foi que eu peguei, fiquei quietinho, eles não deixavam eu ligar para ninguém, até que eles descuidaram e eu consegui fugir com esse negócio aqui no pescoço, liguei para um amigo me buscar e ele foi.

E hoje de manhã acordei novamente dopado. Eu não consigo mais parar em pé. Não confio mais no UPA. Não confio mais em ninguém. Não estou normal e todo mundo fala que é para o meu bem. Todos médicos enfermeiros falam que é para o meu bem mas eu estou cada dia pior e todos os dias acordo dopado. Queria saber que remédio tem em minha veia? Que remédio que me deram no UPA? Que remédio me deram no Hospital Municipal? Por que eles queriam me manter lá se eu estava dopado sem comer nada? O que está acontecendo comigo? Quero saber.

Preciso de ajuda e quero deixar documentado por que amanhã eu posso aparecer morto e eles vão falar que foi complicação da diálise, o que não é verdade. Valeu. Essa é minha situação. Espero ir atrás e ver o que aconteceu. Seja lá o que for está no meu sangue. E eu estou igual um morto-vivo, um zumbi. Não consigo mais parar em pé e quando o procedimento dá errado eles dão um jeito de abafar. É isso aí”.