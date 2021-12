Paraguay: CONSEJERO DE ITAIPÚ TIENE “UN OPTIMISMO CAUTELOSO” SOBRE NEGOCIACIÓN DE LA TARIFA

Gerardo Blanco, consejero de Itaipú, analizó los avances de la renegociación sobre el costo de la tarifa de la energía producida por Itaipú. En ese sentido, indicó que siguen las conversaciones y que hay “un optimismo cauteloso”.

No obstante, indicó que esperan llegar pronto a un acuerdo que “se focalice en los intereses y no tanto en las posiciones”, indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.