“Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus” (1 Coríntios 1:18).

Para qualquer judeu era loucura imaginar que o tipo de morte mais desprezível e vergonhosa, na cruz, seria o meio pelo qual o Messias concederia salvação. De igual modo, era totalmente absurdo para os gregos, amantes da sabedoria – “filósofos”, considerarem que algo era mais poderoso que seu conhecimento.

Para os romanos e muitos outros gentios, nada era mais almejado que o poder das riquezas e posses. Assim também hoje, muitas pessoas que se apegam à religiosidade, à intelectualidade ou a ambição por bens materiais, como seu alvo ou prioridade na vida.

Muitas pessoas continuam considerando a mensagem da cruz como loucura, apegando-se aos recursos humanos. Mas é poder de Deus para os crentes!

Não se engane, nenhuma bondade, sabedoria ou riqueza humanas é capaz de dar garantias nesta vida, ou na próxima.

Parece maluquice mas há só uma maneira de termos uma vida com sentido e significado: por meio da fé em Jesus Cristo, na Sua obra redentora na cruz. Não despreze o poder da mensagem da cruz! Deposite as suas riquezas aos pés de Jesus!

O que é mais valioso para você nesta vida?

– Reflita por um instante: é por essas causas que tem dedicado suas forças, seu tempo, sua vida?

– Ore e entregue-se completamente ao Senhor, sem reservas.

– Não perca tempo com as banalidades dessa vida. Concentre-se no que é mais importante.

– Deixe aos pés da cruz as suas “coroas”, méritos pessoais, bens, títulos. Reconheça que Jesus é a sua maior riqueza!

– Leia a Bíblia diariamente. Através dela você conhecerá mais a Jesus e encontrará a sua razão de ser!

OREMOS: Senhor Deus, obrigado por ter enviado Jesus para nos dar vida, por meio daquela terrível cruz. Ajuda-me a ter Cristo como prioridade e meu maior valor nesta vida. Deixo aos Teus pés tudo que queira tomar o teu lugar no meu coração. Perdoe-me o apego às coisas insignificantes dessa vida. Sejas a minha alegria, sustento e maior riqueza sempre. E, ensina-me a amar a mensagem da cruz e compartilhá-la onde eu estiver. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)