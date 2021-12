Coluna Caio Gottlieb: MENINA MÁ ARRASA A SAFRA

Mas nenhum deles certamente imaginava o cenário devastador que estava se desenhando.

Potencializada por um calor senegalesco, a prolongada e inclemente estiagem que assola os três estados em um período crítico da cultura de grãos vem dizimando as lavouras.

Em diversas áreas de produção as máquinas estão entrando nas terras para arrancar o que restou das plantas.

Ainda não dá para saber o tamanho exato dos prejuízos, mas estima-se, até agora, perdas acima de 30%.

O que sobrar pra colher, em muitos casos, poderá nem cobrir os custos.

Resumindo, trata-se de uma das secas mais severas das últimas décadas.

Mas o que é, afinal, o La Niña?

Para entendê-lo, é necessário

explicar o fenômeno mais geral em que está inserido: o chamado ENOS ou El Niño-Oscilação Sul.

Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, principalmente nas zonas equatoriais, o evento surge normalmente em intervalos médios de quatro anos, geralmente em dezembro, próximo ao Natal e, por isso, foi assim batizado, em referência espanhola ao “Niño Jesus”, o Menino Jesus.

Sua manifestação provoca o deslocamento da camada de águas superficiais quentes do Pacífico ao longo do Equador em direção à América do Sul, trazendo ventos quentes que favorecem a evaporação e, por consequência, a formação de nuvens.

No Brasil, isso normalmente se traduz em mais chuvas na região Sul e menos chuvas nas regiões Norte e Nordeste.

O La Niña é exatamente o oposto.

Durante esse fenômeno, os ventos alísios se intensificam e as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial acabam se resfriando.

Em consequência, no Brasil, as chuvas tornam-se mais abundantes na Amazônia, com aumento na vazão dos rios e enchentes.

No Nordeste, isso também significa maior precipitação.

Na região Sul, as temperaturas sobem e há maior incidência de secas.

No Sudeste e Centro-Oeste, tem um pouco de cada.

O que estamos vendo é apenas a previsão dos meteorologistas se cumprindo ao pé da letra.

Nada disso, porém, abala o ânimo, o otimismo, a garra e a determinação dos homens e mulheres do campo, que já planejam a próxima semeadura, dispostos, mais uma vez, a enfrentar as forças poderosas da natureza para continuar alimentando o mundo.

Nenhuma outra atividade humana exige tanta fé e resiliência.

Mais do que nossa gratidão e admiração, eles merecem o nosso mais profundo respeito.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.