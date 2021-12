Economia: QUER REDUZIR O CUSTO COM ENERGIA? COPEL ABRE EDITAL DE FINANCIAMENTO

O Programa de Eficiência Energética da Copel vai destinar até R$ 20 milhões para a execução das propostas aprovadas na chamada pública 005/2021, com inscrições abertas até 28 de março de 2022. A informação foi divulgada pela Agência Estadual de Notícias.

A Copel informou nesta quinta-feira (30) que está abrindo um novo edital de financiamento para projetos que tornem mais eficiente o consumo da energia elétrica em condomínios, propriedades rurais, comércios, indústrias, entidades assistenciais e filantrópicas, e instalações do poder público. O Programa de Eficiência Energética da Copel vai destinar até R$ 20 milhões para a execução das propostas aprovadas na chamada pública 005/2021, com inscrições abertas até 28 de março de 2022. A informação foi divulgada pela Agência Estadual de Notícias.

Segundo a notícia, este é o segundo edital lançado pelo programa recentemente. O anterior, com inscrições abertas até 13 de março, tem R$ 30 milhões destinados exclusivamente a hospitais públicos e beneficentes.

COMO SE INSCREVER NO EDITAL DE FINANCIAMENTO DO USO EFICIENTE DE ENERGIA

Toda a documentação referente aos projetos deve ser submetida eletronicamente. O edital da chamada pública com os requisitos de participação pode ser consultado no endereço www.copel.com. Até 25 de fevereiro, a plataforma fica aberta para receber pedidos de esclarecimentos, e a submissão de projetos inicia já no dia seguinte. O resultado das propostas aprovadas será divulgado no dia 25 de julho.

(Da Redação com Paraná Portal/Foto: Copel)