Foz do Iguaçu: DELEGADO FRANCISCO SAMPAIO ASSUME COMO PREFEITO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO

O vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio, assume o poder executivo no período.

Essa preparação de Foz do Iguaçu resultou em uma rápida retomada do turismo – de acordo com dados da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, nas três categorias mais altas do setor hoteleiro (com diárias de R$ 401 a acima de R$ 601) a ocupação será de 100%; hotéis com diárias entre R$ 201 e R$ 300 terão ocupação de 90%.

ÁGUAS E LUZES

“Um Natal à altura de Foz do Iguaçu”, assim definiu o prefeito o grande evento promovido pela Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural, desde o início de dezembro. Dez pontos da cidade estão decorados; foi montada uma programação cultural ampla, com shows como o do cantor Daniel e do Padre Reginaldo Manzotti; e também apresentações culturais em vários bairros da cidade; espetáculos encantaram e emocionaram iguaçuenses e visitantes de todo o país na Praça da Paz, no Gramadão da Vila A e na Avenida Jorge Schimmelpfeng.

(Da Redação com O Paraná)