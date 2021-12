Foz do Iguaçu: ESTÁ TUDO PRONTO PARA O GRANDE SHOW DA VIRADA NA CIDADE

O ano está acabando e o sentimento de esperança já habita a vida de muita gente. Para celebrar a chegada de 2022, uma festa repleta de alegria acontece na Praça da Paz, no Centro de Foz do Iguaçu.

Nesta sexta-feira (31), as apresentações musicais na praça, onde está montada a estrutura do Natal de Águas e Luzes, iniciam às 19h30.

O primeiro a subir no palco é o DJ Zeu, e o projeto Fita Mesclada, com canções latino-americanas. Logo depois, o músico Babel relembra os maiores sucessos de Tim Maia no show “Azul da cor do mar”. Às 21h30, o cantor Magnum empolga a plateia com sucessos do pop/rock.

A festa da virada ficará por conta da banda Biografia que sobe ao palco às 22:30 e faz a contagem regressiva para 2022 no palco.

A diversão dos visitantes fica completa com a realização da Feirinha de Natal com diversas opções gastronômicas.

Em todo o entorno da praça, seguranças e brigadistas de equipe de apoio garantem a boa circulação no espaço. Outro alerta da equipe de organização é para que os visitantes utilizem máscara e álcool em gel, obedecendo o distanciamento sempre que possível.

Trânsito

O trânsito do perímetro que envolve a avenida JK e a terceira pista sofrem alterações a partir do meio-dia de amanhã (31), para facilitar a montagem de equipamentos para os shows. Do outro lado da praça, Foztrans e Guarda Municipal orientam motoristas a diminuir a velocidade de circulação para evitar acidentes.

Os ônibus estarão funcionando em horários especiais de sábado, sem carro extras à tarde. No dia 01, os ônibus circulam com horário de domingo, assim como nos dias 24 e 25.

Conforto

Para quem for à praça, a orientação é de leve consigo documentos pessoais, e faça uso da máscara. Toda a estrutura instalada no local permanecerá, tornando o evento ainda mais bonito.

A contagem regressiva acontece no palco, mas este ano não haverá queima de fogos em cumprimento à lei municipal nº. 4.915, de outubro de 2020, que dispõe sobre a proibição da queima de fogos e artefatos pirotécnicos que possuem estampidos.

O Grande Show da Virada encerra o ano, mas não as apresentações artísticas dentro da programação do Natal de Águas e Luzes, que segue até o dia 5 de janeiro na Praça da Paz, com atrações diárias a partir das 19h30.

O Gramadão não recebe atrações na virada do ano, mas a feirinha retoma suas atividades logo em seguida, até dia 5.

Tanto as decorações iluminadas montadas na Praça da Paz e no Gramadão, quanto as visitas a praça do Mitre e projeções mapeadas seguem até dia 5 de janeiro.

O Natal de Água e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural.