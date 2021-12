Foz: HOSPITAL MUNICIPAL PASSA POR PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck chega ao final de 2021 com uma estrutura muito superior à que contava antes do início da pandemia. Referência no atendimento a pacientes com covid-19 na região, o hospital passou por uma grande transformação em sua estrutura e equipamentos, que agora ficam como legado à população.

Mas foi um trabalho árduo, que exigiu muito dos profissionais da instituição. Mesmo com a chegada das primeiras vacinas contra o coronavírus, no início do ano, e com a ampliação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para atendimento dos pacientes com covid, que passaram de 17 para 70, a ocupação ficou em 100% por mais de um mês, em meados de 2021.

A Prefeitura e a Fundação Municipal de Saúde se uniram para dar todo o suporte que o momento exigia, como foi o caso da substituição do tanque de oxigênio líquido, que duplicou a capacidade de armazenamento de oxigênio medicinal, em virtude do aumento dos casos da doença, trazendo mais segurança no atendimento aos pacientes.

“A gestão da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu vem reafirmando seu compromisso com a população, investindo de forma expressiva em importantes avanços tecnológicos, de segurança e infraestrutura, sempre com vistas a um atendimento mais humanizado e à excelência na assistência à população”, expressou o diretor presidente da Fundação, o médico Amon Mendes Franco de Sousa .

APOIO FUNDAMENTAL

Graças a um convênio com a Itaipu Binacional, sensível ao momento crítico vivenciado, a Fundação Municipal de Saúde pôde adotar um plano de ações conjuntas emergenciais. Em junho, o Hospital Municipal recebeu três novas ambulâncias que hoje reforçam o atendimento no transporte aos pacientes da instituição. O investimento foi de mais de R$590 mil.

O Laboratório Molecular do Hospital Municipal avançou com a aquisição de um equipamento de alta tecnologia de exames analisados para detecção da covid-19 com resultados obtidos em 24 horas. Foram adquiridas também 90 camas elétricas, sendo um dos melhores modelos de cama hospitalar existente no mercado, e 70 poltronas para acompanhantes, proporcionando mais conforto aos usuários.

NOVOS EQUIPAMENTOS

O convênio com a Itaipu tem possibilitado a aquisição de uma série de equipamentos que vão modernizar e melhorar o atendimento aos pacientes do hospital. Entre as aquisições, estão sete novos aparelhos de anestesia, num investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão, e de dois aparelhos de raios-x, com investimentos de quase R$ 400 mil.

Outro importante equipamento adquirido, com investimento de R$ 2,72 milhões, foi um angiográfico digital, que será utilizado para exames e procedimentos em neurorradiologia e endovascular intervencionista realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

A instituição também fez a aquisição de 200 computadores novos para as estações de trabalho na unidade. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,2 milhões.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)